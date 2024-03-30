Bu yapay zeka aracı sizin adınıza konuşacak: Voice Engine

ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI, şimdi de Voice Engine adını verdiği bir ses kopyalama aracını duyurdu.

Voice Engine.

Web Tekno’nun aktardığına göre bu araç, insan sesini gerçekçi bir şekilde kopyalıyor.

Kullanıcı, 15 saniyelik örnek bir ses veriyor. Araç, bu örnekle gerçek bir insanın sesini ayırt edilemeyecek derecede kopyalıyor.

Kullanıcı daha sonra istediği bir metni, yapay zekanın ürettiği bu kopya sese okutabiliyor. Ayrıca klonlanan sesi farklı dillere de çevirme seçeneği de var.

Aracın konuşma bozukluklarına sahip kişilere yardım etme gibi bir hedefi de var.

Voice Engine, henüz geniş çapta kullanıma sunulmadı. Şirket, böyle bir klonlama teknolojisinin getireceği risklerden endişeleniyor.