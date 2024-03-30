Seçim günü parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Türkiye genelinde hava durumunun parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Tahminlere göre sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre seçim günü ülke genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis beklenirken görülmeyecek.
Yarın bazı illerde hava durumu şöyle:
- Ankara: Az bulutlu 10 / 24
- İstanbul: Az bulutlu 10 / 19
- İzmir: Az bulutlu 13 / 28
- Bursa: Az bulutlu 13 / 27
- Afyonkarahisar: Az bulutlu 10 / 23
- Antalya: Az bulutlu 16 / 27
- Adana: Az bulutlu 14 / 30
- Bolu: Parçalı bulutlu 9 / 25
- Samsun: Parçalı bulutlu 13 / 20
- Trabzon: Parçalı bulutlu 12 / 17
- Erzurum: Parçalı bulutlu 2 / 17
- Diyarbakır: Az bulutlu 7 / 24 derece