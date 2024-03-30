Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Güney Ege ve Batı Akdeniz’de yer yer toz taşınımı beklendiğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

MGM’nin tahminlerine göre ülke genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Güneybatı kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi var.

Mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam eden hava sıcaklığının artmaya devam etmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Toz taşınımı uyarısı

Güney Ege ve Batı Akdeniz’de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

Çığ uyarısı

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ uyarısı yapıldı. Dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği söylendi.