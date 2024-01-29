Akşam Postası / 29 Ocak 2024

Gelir adaletsizliği ‘zirvede’: Toplam gelirin yarısını en zengin yüzde 20 kaptı
Türkiye’de en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı pay yüzde 49,8’e yükseldi. Yani ülkedeki en zengin yüzde 20’lik kesim toplam gelirin yarısını aldı.
Santa Maria Kilisesi’ndeki saldırı: 51 gözaltı
Santa Maria Kilisesi saldırısı soruşturması kapsamında gözaltına alınanların sayısı 51’e yükseldi.
Çağlar Söyüncü resmen Fenerbahçe’de
Fenerbahçe, milli stoper Çağlar Söyüncü’yü kiralık olarak kadrosuna kattı.
Borsa İstanbul’da bu ay en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler
Borsa İstanbul’da bu ay en çok kazandıran hisse KBORU, en çok kaybettiren hisse SEKUR oldu.
Naci Görür, deprem riski artan illeri sıraladı
Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Doğu ve Güneydoğu bölgesi için deprem uyarısı yaptı.
TFF: Yayın ihalesinde evrak alma süresi uzatıldı
Lig maçları yayın ihalesi için gerekli dokümanları teslim alma süresi bir hafta uzatıldı.
Ankara’da simit zammı iptal edildi
Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, simide yaptıkları zam kararını iptal ettiklerini duyurdu. Simit satışı 10 liradan devam edecek.
Avrupa Birliği, Rusya yaptırımlarını uzattı
Avrupa Birliği (AB), Rusya’ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini altı ay uzattı.
Reddit halka arza hazırlanıyor
Popüler sosyal medya platformu Reddit Inc. halka arz hazırlığında.