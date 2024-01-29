Naci Görür, deprem riski artan illeri sıraladı

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Doğu ve Güneydoğu bölgesi için deprem uyarısı yaptı.

Doğu Anadolu Fay (DAF) hattına dikkat çeken Görür, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Hakkari, Şanlıurfa, Şırnak ve Gaziantep’te ‘deprem tehlikesinin arttığını’ söyledi.

Görür Halk Tv’de şöyle konuştu:

* Güneydoğu’da deprem üreten iki tehlike var. Bunlardan biri Doğu Anadolu Fayı, diğeriyse Bitlis-Zagros bindirme kuşağı… Yani Güneydoğu’yu sınırlayan dağlık bölge. Adıyaman’dan başlayıp Hakkari’ye kadar giden Arap Platformu’nu sınırlayan dağlık bölge. Orası da bir tektonik kuşaktır. Arap Levhası’yla Doğu Anadolu’nun ve Anadolu’nun levhasının sınırıdır. Bu şekildeki levha sınırı bölgeleri depremler üretirler.

* Bu son 6 Şubat depremlerinde Arap Levhası kuzeye doğru savruldu. Kendisiyle Avrasya Levhası arasında Doğu Anadolu’yu sıkıştırdı. Anadolu Levhası’nın da biraz Batı’ya kaymasına neden oldu. Bu hareketleri yapan Doğu Anadolu Fayı (DAF) ve Ölüdeniz Fayı’dır. Bingöl Karlıova’dan Kahramanmaraş’tan Hatay’a kadar giden hattır. Dolasıyla Adıyaman ve Diyarbakır’a, Hakkari’ye özgü bir fay sisteminin veya tehlike hattının çalışması değil. Aksine tehlike oralarda arttı.

* Adıyaman, Diyarbakır ve Hakkari kendilerini birinci derecede tehdit eden bindirme kuşağına bağlı bir tehlikeye maruz kalmadılar. Doğu Anadolu Fayı’nın kırılması sonucu etkilendiler. Adıyaman DAF’a çok yakın etkilendi. Diyarbakır da etkilendi, evler yıkıldı. O kuşaktaki Bitlis, Batman, Diyarbakır, Hakkari ve Şanlıurfa, Şırnak, Gaziantep… DAF ve bindirme hattı levha sınırıyla ilişkili ve onları karakterize ediyor. Dolasıyla hep aktif ve bunlar deprem ürettiği zaman bu bölgeyi etkiler. Bu dediğim DAF’a çok yakın yerlerdeki kentler… Dolasıyla onlar cidden tehlikeli. DAF üzerinde olan deprem bindirmeyi daha tehlikeli hale getirdi.