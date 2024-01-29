57 barodan Numan Kurtulmuş’a Can Atalay mektubu

57 baro başkanı, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a hitaben Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürüleceği iddiaları üzerine açık mektup yayınladı.

Fotoğraf: AA

Anayasa Mahkemesi (AYM), tutuklu TİP Milletvekili Atalay hakkında iki defa hak ihlali kararı vermiş ancak hem İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi hem de Yargıtay bu kararları tanımamıştı.

Atalay’ın milletvekilliğinin düşürüleceği iddialarıyla ilgili 57 baro başkanı Kurtulmuş’a hitaben açık mektup yayınladı.

57 baro başkanı, Numan Kurtulmuş’tan Can Atalay hakkındaki hükmü TBMM’de okutmama yönünde bir irade beklediklerini açıkladı:

“Anayasa Mahkemesi kararına uymayarak Anayasa’yı fiilen işlevsiz kılmayı amaçlayan bir yargı kararının gereğinin TBMM tarafından yerine getirilmesi yukarıda yer verdiğimiz anayasal hükmün açık ihlali olacaktır. Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmaması Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 2’inci maddesinde sayılan ‘Hukuk Devleti’ niteliğine de büyük bir zarar verecektir.”

Açık mektupta imzası bulunan 57 baro başkanı şöyle:

Adana Barosu Başkanı Av. Semih Gökayaz

Adıyaman Barosu Başkanı Av. Bilal Doğan

Ağrı Barosu Başkanı Av. Serdar Günakın

Amasya Barosu Başkanı Av. Bahadır Tekeş

Antalya Barosu Başkanı Av. Hüseyin Geçilmez

Ankara Barosu Başkanı Av. Mustafa Köroğlu

Ardahan Barosu Başkanı Av. Murat Yolçu

Artvin Barosu Başkanı Av. Ayla Varan

Aydın Barosu Başkanı Av. Sezgin Çetin

Balıkesir Barosu Başkanı Av. Nadir Karakaşlı

Bartın Barosu Başkanı Av. Ferhat Parlatır

Batman Barosu Başkanı Av. Erkan Şenses

Bilecik Barosu Başkanı Av. Halime Kahraman

Bitlis Barosu Başkanı Av. Gülhan Bayram Sekmen

Bingöl Barosu Başkanı Av. Yusuf Ketenalp

Bolu Barosu Başkanı Av. Perihan Bengü Akşemsettinoğlu Yılmaz

Burdur Barosu Başkanı Av. Ramazan Gedik

Bursa Barosu Başkanı Av. Metin Öztosun

Çanakkale Barosu Başkanı Av. Hande Keskin

Çankırı Barosu Başkanı Av. Mustafa Deniz

Denizli Barosu Başkanı Av. Adnan Demirdöğer

Düzce Barosu Başkanı Av. Taner Çakır

Edirne Barosu Başkanı Av. Gökhan Karakoç

Erzurum Barosu Başkanı Av. Talat Göğebakan

Eskişehir Barosu Başkanı Av. Mustafa Elagöz

Giresun Barosu Başkanı Av. Soner Karademir

Hakkari Barosu Başkanı Av. Ergün Canan

Hatay Barosu Başkanı Av. Ergün Canan

Iğdır Barosu Başkanı Av. Özgür Kurban Gül

Isparta Barosu Başkanı Av. Ünsal Çankaya

İstanbul Barosu Başkanı Av. Filiz Saraç

İzmir Barosu Başkanı Av. Sefa Yılmaz

Kahramanmaraş Barosu Başkanı Av. Muhammed Burak Gül

Kars Barosu Başkanı Av. Fettah Çapkurt

Kastamonu Barosu Başkanı Av. Özgür Demir

Kayseri Barosu Başkanı Av. Ali Köse

Kırklareli Barosu Başkanı Av. Turgay Hınız

Manisa Barosu Başkanı Av. Ümit Rona

Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail Elik

Mersin Barosu Başkanı Av. Gazi Özdemir

Muğla Barosu Başkanı Av. Levent Akgün

Muş Barosu Başkanı Av. Kadir Karaçelik

Nevşehir Barosu Başkanı Av. Murat Boz

Ordu Barosu Başkanı Av. Sibel Torun

Osmaniye Barosu Başkanı Av. Mehmet Karakoç

Sakarya Barosu Başkanı Av. İlknur Ebiz Yıldız

Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran

Siirt Barosu Başkanı Av. Muhammed Alptekin

Sinop Barosu Başkanı Av. Funda Öztürk Altuntaş

Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Abdullah Öncel

Şırnak Barosu Başkanı Av. Rojhat Dilsiz

Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Egemen Gürcün

Tunceli Barosu Başkanı Av. Fatma Kalsen

Van Barosu Başkanı Av. Sinan Özaraz

Yalova Barosu Başkanı Av. Elif Turnacı Çavuş

Yozgat Barosu Başkanı Av. Muhsin Ayanoğlu

Zonguldak Barosu Başkanı Av. Türker Kapkaç.