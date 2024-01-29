ABD başkanlık seçiminde ‘sürpriz faktör’: Taylor Swift

Pop yıldızı Taylor Swift tartışmasız biçimde Amerika’nın en meşhur insanı. Siyasetten olabildiğince kaçınsa da olağanüstü şöhretinden ötürü Swift’in önümüzdeki başkanlık seçiminde kimi destekleyeceği merak konusu. Çünkü bu, birçok insanın kararını etkileyebilir.

Fotoğraf: Instagram

Nitekim Newsweek’in yaptırdığı ankete göre her 10 seçmenden neredeyse ikisisinin (yüzde 18) Swift’in destekleyeceği bir adaya oy verme olasılığı ‘daha yüksek’ veya ‘önemli ölçüde daha yüksek.’

Buna karşılık ankete katılanların yüzde 17’si Swift’in desteğinin kararını aksi yönde etkileyeceğini belirtti. Yüzde 55’lik kesim ise kararının etkilenmeyeceğini belirtti.

Katılımcıların yüzde 45’i şarkıcının hayranı, yüzde 54’ü ise değildi. Sadece yüzde 6’lık kesim Swift’i pek tanımadığını belirti.

1500 seçmenin katıldığı anket, 18 Ocak’ta yapıldı. Anketin yanılma payı aşağı yukarı yüzde 2.53.

Siyaset ve seçimleri neden etkilemesin?

Newsweek’e konuşan iletişim danışmanı James Haggerty, “(Swift) ABD’nin her yerinde popüler kültür, spor ve ekonomiyi etkiledi” deyip ekledi: “Siyaset ve seçimleri neden etkilemesin?”

Medya danışmanı Brad Adgate de Haggerty’ye katılarak şöyle konuştu: “Kendisi çok yetenekli, popüler ve pop kültürünün içine işlemiş durumda. Kimse yanına bile yaklaşamaz.”

Şöhreti aldı yürüdü

Fotoğraf: Time

Swift neredeyse 20 yıldır müzik yapıyor ama şöhreti geçen yıl zirve yaptı.

Eras turnesinin cirosu milyar doları aşan ilk turne olarak tarihe geçti. Time dergisi tarafından ‘Yılın Kişisi’ seçildi. Kansas City Chiefs futbolcusu Travis Kelce ile ilişkisi futbol izleyicisi sayısını sıçrattı.

Haggerty, “Ünlülerin seçimlere etkisi arttı, çünkü ünlülerin gücü arttı” diyerek şöyle devam etti: “Medya ve sosyal medya şu anda birçok Amerikalının hayatının tam merkezinde. Mesajlarla çalkalanan bu dünyada gerçekten yankı uyandıran şey ünlülerin düşünceleri. Bir televizyon programı yıldızının başkan olabildiği bir dünyada – hatta belki iki kere başkan olacağı – tüm bunlar çok mantıklı hale geliyor.” Haggerty’nin gönderme yaptığı Donald Trump başkanlığı öncesinde neredeyse 10 yıl boyunca ‘The Apprentice’ adlı programın ortak yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlenmişti. Trump yine adaylık yolunda.

En çok gençler etkileniyor

Newsweek’in anketi Swift’in kararının en çok genç seçmenleri etkileyeceğini de ortaya çıkardı. 35 yaş altı aşağı yukarı 10 Amerikalıdan üçü Swift’in destek açıklayacağı bir adaya oy verme olasılığının daha yüksek olduğunu belirtti. 65 yaş üstü Amerikalıların ise bu oran yüzde 4.

Halka ilişkiler uzmanı Richard Laermer bu durumu şöyle açıkladı: “Ünlüler gençlerin tanrıları.”

Önümüzdeki seçimde gençlerin oyu Beyaz Saray’ı kazanmakta anahtar. Yaklaşık 8 milyon yeni seçmen söz konusu. Yani 41 milyon Z kuşağı üyesi kasımda oy kullanabilir. Bu da Swift’in kararının muhtemel etkisini ortaya koyuyor.

ABD’de genç seçmenler ağırlıklı olarak Demokratlara oy veriyor. Joe Biden’ın 2020’deki zaferinde de öyle olmuştu. Ancak pek çok genç, Biden’ın İsrail-Hamas savaşı karşısındaki tavrından memnun değil. Trump zemin kazanmayı başardı. Bu da gençlerin oylarının 2024’te ne kadar kritik olacağını gösteriyor.

Geçen ayki bir New York Times anketinde 30 yaş altı seçmenler arasında Trump Biden’dan altı puan öndeydi. Oysa temmuzda Biden’ın 10 puan gerisindeydi Trump.

Swift özellikle genç Amerikalılarca sevilse de siyasi desteğinin gerçek etkisi kestirilemiyor.

Siyasetçileri destekleyen pop kültür figürleri

Swift, başkanlık için kimin desteklediği ilgi çeken ilk ünlü değil.

Siyasetçileri destekleyen pop kültür figürlerinin uzun bir geçmişi var. Frank Sinatra ve Rat Pack’in John F. Kennedy’nin kampanyasına desteği epey ses getirmişti. Willie Nelson, Jimmy Carter’a yakındı. Jimmy Stewart, Charlton Heston ve Cary Grant ise Ronald Reagan’ın açık destekçisiydi.

Oprah Winfrey’nin Barack Obama’nın 2008 kampanyasına desteği ise o dönemin en çok konuşulan konusuydu. Winfrey’nin desteğinin ön seçim yarışında Obama’ya 1 milyondan fazla oy getirdiği tahmin ediliyor.