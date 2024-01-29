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Türkiye’den yurt dışına en yüksek bedelle giden 10 futbolcu

Galatasaray, Sacha Boey’i rekor bedelle Bayern Münih’e göndermesinden sonra Türkiye’den yurt dışına en yüksek bedelle giden futbolcular gündem oldu.

Sacha Boey – Cenk Tosun – Arda Güler

23 yaşındaki Fransız futbolcu Boey, Rennes’den 1 milyon 150 bin avro karşılığında alınmıştı. 30+5 milyon avro bedelle Almanya’nın dünyaca ünlü kulübü Bayern Münih’e gönderildi. Böylece Boey Türkiye’den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu kırdı.


Alman kulübü, ayrıca iki takım arasında oynanacak iki hazırlık maçındaki gelirin yüzde 50’sini Galatasaray’a verecek.

Türkiye’den daha önce yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu Cenk Tosun olmuştu. Milli futbolcu, Beşiktaş’tan 22 milyon avro karşılığında İngiltere’nin Everton ekibine gitmişti.

İşte Türkiye’den yurt dışına en yüksek bedelle giden ilk 10 futbolcu şöyle:

FutbolcuTakımıTransfer olduğu takımBedeli
Sacha BoeyGalatasarayBayern Münih30 milyon avro
Cenk TosunBeşiktaşEverton22 milyon avro
Arda GülerFenerbahçeReal Madrid20 milyon avro
Kim Min-jaeFenerbahçeNapoli18.050 milyon avro
Vedat MuriqiFenerbahçeLazio17.5 milyon avro
Yusuf YazıcıTrabzonsporLille16.5 milyon avro
Badou NdiayeGalatasarayStoke City16 milyon avro
Eljif ElmasFenerbahçeNapoli16 milyon avro
Moussa SowFenerbahçeEl-Ehli16 milyon avro
Elvir BalicFenerbahçeReal Madrid15,6 milyon avro

Söz konusu bonservis bedellerine bonuslar dahil değildir.

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