Türkiye’den yurt dışına en yüksek bedelle giden 10 futbolcu

Galatasaray, Sacha Boey’i rekor bedelle Bayern Münih’e göndermesinden sonra Türkiye’den yurt dışına en yüksek bedelle giden futbolcular gündem oldu.

Sacha Boey – Cenk Tosun – Arda Güler

23 yaşındaki Fransız futbolcu Boey, Rennes’den 1 milyon 150 bin avro karşılığında alınmıştı. 30+5 milyon avro bedelle Almanya’nın dünyaca ünlü kulübü Bayern Münih’e gönderildi. Böylece Boey Türkiye’den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu kırdı.

Alman kulübü, ayrıca iki takım arasında oynanacak iki hazırlık maçındaki gelirin yüzde 50’sini Galatasaray’a verecek.

Türkiye’den daha önce yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu Cenk Tosun olmuştu. Milli futbolcu, Beşiktaş’tan 22 milyon avro karşılığında İngiltere’nin Everton ekibine gitmişti.

İşte Türkiye’den yurt dışına en yüksek bedelle giden ilk 10 futbolcu şöyle:

Futbolcu Takımı Transfer olduğu takım Bedeli Sacha Boey Galatasaray Bayern Münih 30 milyon avro Cenk Tosun Beşiktaş Everton 22 milyon avro Arda Güler Fenerbahçe Real Madrid 20 milyon avro Kim Min-jae Fenerbahçe Napoli 18.050 milyon avro Vedat Muriqi Fenerbahçe Lazio 17.5 milyon avro Yusuf Yazıcı Trabzonspor Lille 16.5 milyon avro Badou Ndiaye Galatasaray Stoke City 16 milyon avro Eljif Elmas Fenerbahçe Napoli 16 milyon avro Moussa Sow Fenerbahçe El-Ehli 16 milyon avro Elvir Balic Fenerbahçe Real Madrid 15,6 milyon avro

Söz konusu bonservis bedellerine bonuslar dahil değildir.