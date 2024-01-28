Yaramazlara biraz batar!

Galatasaraylı Sacha Boey, rekor bedelle Bayern Münih’e transfer oldu

Galatasaray, Fransız futbolcu Sacha Boey’u rekor bedelle Almanya’nın dünyaca ünlü kulübü Bayern Münih’e gönderdi.

Okan Buruk ve Sacha Boey. Fotoğraf: Twitter/Galatasaray

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında şunlar dendi: “Yapılan anlaşmaya göre transfer gelirimiz net 30 milyon avro olup Bayern Münih, şirketimize net 5 milyon avro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. Ayrıca futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda Bayern Münih gerçekleşmeyen şarta bağlı bonusların tamamını şirketimize ödeyecektir. Buna ek olarak iki tane hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşılmış olup Bayern Münih, müsabakalar kapsamında gerçekleşecek karın yüzde 50’sini şirketimize ödeyecektir.”


Sacha Boey, Bayern Münih’e transferiyle Süper Lig’den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu kırdı.

Alman kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşme imzalayan Fransız futbolcu, 2,5 sezonluk Galatasaray kariyerinde 83 resmi maça çıktı ve 4 gol attı.

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