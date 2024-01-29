Araştırma: Enstrüman çalmak ve şarkı söylemek beyni genç tutuyor

Bilim insanları, bir enstrüman çalmanın ya da şarkı söylemenin hafızayı dinç tutarak, beynin yaşlanmasını geciktirdiğini ortaya koydu.

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BBC‘nin aktardığına göre Exeter Üniversitesi’nden bilim insanları, hayatlarında bir şekilde müzikle uğraşmış ve hiç ilgilenmemiş kişilerin beyinlerinin nasıl yaşlandığını araştırdı.

Araştırmada, enstrüman çalma, şarkı söyleme, nota okuma, müzik dinleme ve müzik yeteneğinin insan beyni üzerindeki etkileri 40-68 yaş aralığındaki 1100’den fazla kişi üzerinde incelendi.

Müzik dinlemek tek başına yeterli değil

Araştırmanın sonuçlarına göre müzikle uğraşmak hafızayı dinç tutarak ilerleyen yaşlarda beyin sağlığının korunmasına yardımcı oluyor.

Ancak müzik dinlemek tek başına bilişsel sağlığa aynı şekilde etki etmiyor.

Araştırmacılar düzenli nota okuyan insanların sayısal hafızalarının daha iyi olduğunu söyledi.

Piyano ve klavye çalmak daha faydalı

Araştırmada, üflemeli ve nefesli çalgılara kıyasla piyano veya klavye çalmanın özellikle faydalı olduğu görüldü.

Çalışmanın başyazarı Prof. Anne Corbett, bu araştırma için çok hassas testler uyguladıklarını ve bu sayede insanların çeşitli beyin fonksiyonlarının incelendiğini kaydetti.

Özellikle enstrüman çalmanın beyinde büyük etkileri olduğunu vurgulayan Corbett, şunları kaydetti: “Araştırma, insanların demans riskinin aktif olarak nasıl azaltılabileceğini ve müziğin de bunun azaltılmasında rol oynadığını gösteriyor.”

Britanya’da bulunan ‘Dementia UK’ isimli kuruluş da çalışmanın sonuçlarının demans hastalarında olumlu etkilerinin olduğunu ve bu hastaların iletişim yolu olarak müziği kullandıklarını belirtti.