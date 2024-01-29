20 ilde Sibergöz-20 operasyonu: 64 gözaltı

Sanal ortamda nitelikli dolandırıcılığa ilişkin 20 ilde eş zamanlı düzenlenen ‘Sibergöz-20’ operasyonunda 64 kişinin yakalandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X (eski adıyla Twitter) hesabındaki açıklamada Erzurum merkezli İstanbul, Mersin, Adana, Gaziantep, Kırşehir, Sinop, Adıyaman, Tekirdağ, Bursa, Şanlıurfa, Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Karabük, Samsun, Kocaeli ve Antalya’da eş zamanlı ‘Sibergöz-20’ operasyonlarının düzenlendiğini bildirdi.

Operasyonda yakalanan 64 şüphelinin, ‘araç kiralama ve sigorta’ firmalarının isimlerini kullanarak oluşturdukları ‘oltalama’ siteleri üzerinden iletişimi geçtikleri vatandaşlardan para talep ederek, haksız kazanç sağladıklarını kaydeden Yerlikaya, operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar, çok miktarda döviz, Türk lirası ve altın ile dijital materyale de el konulduğunu duyurdu.