Akşam Postası / 28 Aralık 2023

445 aktif emniyet mensubu ‘FETÖ’den açığa alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya “FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubunun açığa alındığını’ duyurdu.

TTB’den bakanlığa ‘maske’ çağrısı: Ciddi bir salgınla karşı karşıyayız

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na gönderdiği yazıda, ciddi bir salgınının olduğunu ve bu nedenle toplu taşımada maske kullanılması gerektiğini kaydetti.

Dokuz AVM iflasın eşiğinde: Konkordato talep edildi

Forum İstanbul ve Marmara Forum dahil dokuz alışveriş merkezi (AVM) için konkordato talep edildi. Mahkeme ‘geçici mühlet kararı’ verdi.

Merkez Bankası: Asgari ücret artışından dolayı enflasyon yükselecek

Merkez Bankası (MB), ocakta enflasyonun, asgari ücretteki artışın etkisiyle yükseleceğini kaydetti.

Çalışan emeklilere verilecek beş bin liranın yatırılacağı tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere verilecek beş bin liranın yarın banka hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısı 21 bin 320’ye yükseldi

İsrail ordusunun Gazze saldırılarında ölen Filistinli sayısının 21 bin 320’ye ulaştığı açıklandı.

RTÜK, ‘genelev sahnesi’nden Netflix’e de ceza kesti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Netflix’e, ‘Pieles’ (Deriler) filmindeki bazı sahneler nedeniyle idari para ve katalogdan çıkarma cezası uyguladı.

Bahis ve şans oyunlarından alınan vergiler düşürüldü

Yasa dışı sanal bahisle mücadele kapsamında, şans oyunları gelirlerinden alınan vergiler yüzde 50 oranında düşürüldü.

KKM hesaplarından çıkış sürüyor

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki toplam tutar 2 trilyon 651 milyar liraya geriledi.

Malatya’da 4,6 büyüklüğünde deprem

Malatya’da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.