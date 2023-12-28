Akşam Postası / 28 Aralık 2023

445 aktif emniyet mensubu ‘FETÖ’den açığa alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya “FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubunun açığa alındığını’ duyurdu.
TTB’den bakanlığa ‘maske’ çağrısı: Ciddi bir salgınla karşı karşıyayız
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na gönderdiği yazıda, ciddi bir salgınının olduğunu ve bu nedenle toplu taşımada maske kullanılması gerektiğini kaydetti.
Dokuz AVM iflasın eşiğinde: Konkordato talep edildi
Forum İstanbul ve Marmara Forum dahil dokuz alışveriş merkezi (AVM) için konkordato talep edildi. Mahkeme ‘geçici mühlet kararı’ verdi.
Merkez Bankası: Asgari ücret artışından dolayı enflasyon yükselecek
Merkez Bankası (MB), ocakta enflasyonun, asgari ücretteki artışın etkisiyle yükseleceğini kaydetti.
Çalışan emeklilere verilecek beş bin liranın yatırılacağı tarih belli oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere verilecek beş bin liranın yarın banka hesaplarına yatırılacağını bildirdi.
İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısı 21 bin 320’ye yükseldi
İsrail ordusunun Gazze saldırılarında ölen Filistinli sayısının 21 bin 320’ye ulaştığı açıklandı.
İsrail, Batı Şeria’da döviz bürolarını basarak 2 milyon 700 bin dolara el koydu
RTÜK, ‘genelev sahnesi’nden Netflix’e de ceza kesti
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Netflix’e, ‘Pieles’ (Deriler) filmindeki bazı sahneler nedeniyle idari para ve katalogdan çıkarma cezası uyguladı.
RTÜK, ‘Kızıl Goncalar’ dizisi hakkında kararını verdi
Bahis ve şans oyunlarından alınan vergiler düşürüldü
Yasa dışı sanal bahisle mücadele kapsamında, şans oyunları gelirlerinden alınan vergiler yüzde 50 oranında düşürüldü.
KKM hesaplarından çıkış sürüyor
Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki toplam tutar 2 trilyon 651 milyar liraya geriledi.
Malatya’da 4,6 büyüklüğünde deprem
Malatya’da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.