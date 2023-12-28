Yaramazlara biraz batar!

Dokuz AVM iflasın eşiğinde: Konkordato talep edildi

Forum İstanbul ve Marmara Forum dahil dokuz alışveriş merkezi (AVM) için konkordato talep edildi. Mahkeme ‘geçici mühlet kararı’ verdi.

Fotoğraf: AA

Bloomberg HT‘nin haberine göre Forum İstanbul, Marmara Forum, Forum Çamlık, Forum Aydın, Forum Erzurum, Forum Kapadokya, Forum Ankara, Gordion ve Forum Magnesia borçları nedeniyle konkordato talep etti.


Bunun üzerine bu AVM’lere 26 Aralık 2023 itibarıyla geçici mühlet kararı verildi.

Söz konusu şirketler adına şu açıklama yapıldı:

“Bu kararı hem AVM’lerimizi hem de tüm paydaşlarımızı korumak adına aldık. Şirketlerimizin ve 1500 mağazayla yıllık 76 milyon ziyaretçi ağırlayan AVM’lerimizin gerek iş gerek finansal süreçlerinde hiçbir aksama yaşanmaması yönünde ve hukukun bize tanıdığı hak çerçevesinde geçici mühlet kapsamında faaliyetlerimizi daha sağlıklı bir şekilde yürüteceğiz. Buradaki temel amacımız iş sürekliliğini sağlamaktır. Bu süreçte tedarikçilerimizle, müşterilerimizle ve diğer paydaşlarımızla olan ilişkilerimizi kesintisiz sürdürmeye, iş gücümüzü korumaya ve daha sağlam bir finansal temel oluşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

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