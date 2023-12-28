Can Atalay kararını uygulamayan mahkeme hakkında suç duyusu

İstanbul Barosu, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) tutuklu TİP milletvekili Can Atalay hakkındaki ihlal kararını dikkate almayan yerel mahkeme hakkında suç duyurusunda bulundu.

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AYM, Atalay hakkında hak ihlali kararı vermiş ancak İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi ve Yargıtay bu karara uymamıştı.

Bunun üzerine Atalay’ın avukatları dosyayı yeniden AYM’ye taşımıştı. Başvuruyu genel kurul gündeminde ele alan AYM, oy çokluğuyla ihlal kararı vermişti.

AYM, paylaştığı açıklamada hem yerel mahkemenin hem de Yargıtay’ın anayasayı ‘gözardı’ ettiğini kaydetmişti.

AYM ayrıca yerel mahkemenin ihlali gidermekle görevli olduğunu belirtmesine rağmen mahkeme dosyayı yeniden Yargıtay’a göndermişti.

Baro harekete geçti

İstanbul Barosu da bunun üzerine yerel mahkeme başkanı ile üyeleri hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda, mahkemenin hukuki yorum adı altında da olsa AYM kararının uygulanmasını engelleyici, geciktirici yol ve yöntemlere başvuramayacağı vurgulandı.

Suç duyurusundan sonra İstanbul Adliyesi’nde konuşan İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, Atalay’ın tahliye edilmemesinin yeni bir suç daha doğurduğunu söyledi.

Baro daha önce de yerel mahkeme hakkında ‘görevi ihmal’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.