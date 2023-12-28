Yaramazlara biraz batar!

Malatya’da 4,6 büyüklüğünde deprem

Malatya’da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fotoğraf: AA

AFAD’ın aktardığına göre 12:34’te meydana gelen depremin derinliği 17,3 kilometre.


Depremin merkez üssü Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi.

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Malatya’da 4,6 büyüklüğünde deprem

Malatya’da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’ın aktardığına göre 12:34’te meydana gelen depremin derinliği 17,3 kilometre. Depremin merkez üssü Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi.