Yaramazlara biraz batar!

Çalışan emeklilere verilecek beş bin liranın yatırılacağı tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere verilecek beş bin liranın yarın banka hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Fotoğraf: AA

Emekliler artan enflasyona karşı maaşlarının çok yetersiz olduğunu belirterek zam talebinde bulunmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere beş bin lira ödenmişti.


Çalışan emeklilerin kapsam dışında bırakılması eleştirilere neden olmuştu.

Ardından beş bin liralık ikramiyenin çalışan emeklilere de verilmesi için adım atılmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyenin yarın hesaplara yatırılacağını açıkladı:

“Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır.”

Teklife eklendi: Çalışan emekliler de 5 bin lira ikramiye alacak

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