Yaramazlara biraz batar!

İsrail, Batı Şeria’da döviz bürolarını basarak 2 milyon 700 bin dolara el koydu

İsrail güvenlik güçleri, Batı Şeria’daki bazı döviz büroları ve şirketlere baskın düzneleyip 10 milyon şekele (yaklaşık 2 milyon 700 bin dolar) el koydu.

Fotoğraf: AA

Ordu, polis ve iç istihbarat teşkilatı Şin Bet’ten (Şabak) yapılan ortak açıklamada söz konusu paraların Hamas’a ait olduğu öne sürüldü.


Açıklamada ayrıca Ramallah, Cenin, El Halil, Tul Kerim ve Bire kentlerinde 21 şüphelinin gözaltına alındığı ve haklarında incelemenin devam etmesinden dolayı gözaltı sürelerinin uzatılacağı kaydedildi.

Gözaltına alınan kişilerin döviz bürolarında çalışanlar olduğu ifade edildi.

Baskında paraların yanısıra kasalar, belgeler, kayıt cihazları ve cep telefonlarına da el konduğu aktarıldı.

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