Bahis ve şans oyunlarından alınan vergiler düşürüldü

Yasa dışı sanal bahisle mücadele kapsamında, şans oyunları gelirlerinden alınan vergiler yüzde 50 oranında düşürüldü.

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Resmi Gazete’de yayımlanan konuya ilişkin cumhurbaşkanı kararına göre, söz konusu vergi oranları; spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10’dan yüzde 5’e, at yarışlarında yüzde 14’ten yüzde 7’ye, diğer şans oyunlarında yüzde 20’den yüzde 10’a indirildi.

Karar, 1 Ocak 2024’ten itibaren yürürlüğe girecek.

Öte yandan Resmi Gazete’de yayımlanan ‘7491 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ ile dağıtılabilir ikramiye oranı da yüzde 83’ten yüzde 93’e yükseltildi.