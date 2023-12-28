Merkez Bankası: Asgari ücret artışından dolayı enflasyon yükselecek

Merkez Bankası (MB), ocakta enflasyonun, asgari ücretteki artışın etkisiyle yükseleceğini kaydetti.

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Dün, yeni asgari ücret açıklanmıştı.

Buna göre, 2024’te geçerli olacak asgari ücret 17 bin 2 lira. Böylece asgari ücrete yüzde 49 oranında zam gelmiş oldu.

MB, 21 Aralık’ta düzenlediği ve faizi yüzde 42,5’e yükselttiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının özetini paylaştı.

Toplantı özetinde asgari ücret artışının enflasyonun ocakta yükselmesine sebep olacağı belirtildi: “Aylık enflasyon, başta asgari ücret olmak üzere ücret ayarlamaları ve zamana bağlı fiyat belirleme eğilimi yüksek kalemlerin etkisiyle ocak ayında yükselecektir. Enflasyon Raporu tahminlerine de yansıtılmış olan aylık enflasyondaki söz konusu artışın şubat ayı ve sonrasında yavaşlayarak, yılın ilk yarısında enflasyonun ana eğilimindeki düşüşe yakın seyredeceği tahmin edilmektedir.”