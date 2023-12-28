RTÜK, ‘genelev sahnesi’nden Netflix’e de ceza kesti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Netflix’e, ‘Pieles’ (Deriler) filmindeki bazı sahneler nedeniyle idari para ve katalogdan çıkarma cezası uyguladı.
Haftalık olağan toplantısını yapan RTÜK, kanalların yanı sıra Türkiye’de dijital yayıncılık yapan uluslararası yayın kuruluşlarını gündemine aldı.
Tarikatların hedef gösterdiği ‘Kızıl Goncalar’ dizisi nedeniyle Fox TV’ye verdiği cezaların yanı sıra; Beyaz TV, TGRT Haber, Tele 1, Halk TV, SZC TV, KRT, Flash Haber TV, Cadde TV, İlke TV ve Show Radyo’ya da çeşitli gerekçelerle ceza uygulayan RTÜK dijital platformları da es geçmedi.
Kurul, Netflix’teki İspanyol yönetmen Eduardo Casanova’nın yönettiği ‘Pieles’ filminde yer alan genelev sahnesini ‘toplumun milli ve manevi değerlerine’ aykırı bularak platforma, idari para ve katalogdan çıkarma cezası uyguladı.
Kara komedi türündeki filmde deforme olmuş biçimsiz karakterler, farklılıkları nedeniyle onları dışlayan toplumla başa çıkmak için bir yol bulmaya çalışıyor.