TTB’den bakanlığa ‘maske’ çağrısı: Ciddi bir salgınla karşı karşıyayız

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na gönderdiği yazıda, ciddi bir salgınının olduğunu ve bu nedenle toplu taşımada maske kullanılması gerektiğini kaydetti.

Fotoğraf: AA

TTB, hem bakanlığa hem de kurumlarına yazdı gönderildiğini duyurdu. Uyarılarının dikkate alınmadığının belirtildiği yazıda “Bunun sonucunda grip virüsü (H1N1), Covid-19 (J1.N varyantı), Respiratuvar Sinsityal Virüs (RSV) ve mycoplasma pneumoniae gibi etkenlerin sorumlu olduğu tahmin edilen ciddi bir salgınla karşı karşıyayız” dendi.

Son haftalarda özellikle hastanelerin acil servislerinde olağandışı yoğunluk yaşandığını belirten TTB, sağlık çalışanlarının bu yoğunlukla baş etmekte zorlandığını vurguladı.

Toplu taşıma araçlarındaki basit düzenlemelerin toplum sağlığına olumlu etki sağlayacağına dikkat çekilen yazıda, ücretsiz maske ve maske kullanımına teşvik gibi uygulamaların hayata geçirilmesi istendi.