Akşam Postası / 27 Nisan 2024

Polisin karakolda ateş açtığı iki amir hayatını kaybetti

Adıyaman’da bir polis, karakolda amirlerine ateş açtı. İki amirin hayatını kaybettiği bildirildi.

İYİ Parti yeni başkanını seçti: Müsavat Dervişoğlu

İYİ Parti’nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu oldu.

AKP hezimetin faturasını ‘trollere’ kesecek: Temizlik başlıyor

Yerel seçimde hezimet yaşayan AKP’nin ‘trolleri’ temizlemek için kolları sıvadığı bildirildi.

AKP hezimetin faturasını ‘trollere’ kesecek: Temizlik başlıyor

Yerel seçimde hezimet yaşayan AKP’nin ‘trolleri’ temizlemek için kolları sıvadığı bildirildi.

Akşener veda etti: Bedeli ben ödedim

İYİ Parti’nin kurultayında yeniden aday olmayan Meral Akşener, genel başkan olarak son konuşmasını yaptı: “ ‘Gerekirse bedelini ödeyeceğim’ dedim ve bugün de karşınızda aziz milletime ve sizlere karşı, bir kez daha söylemek isterim ki ben, bu bedeli ödemeye razıyım.”

Kemiklerin Korhan Berzeg’e ait olduğu kesinleşti

Balıkesir’de ormanlık alanda bulunan kemik parçalarının aylardır aranan ekonomist Korhan Berzeg’e ait olduğu netleşti.

KDV karmaşası: AA yükseltti, Şimşek indirdi

Anadolu Ajansı (AA) önce lokanta ve kafelerde KDV oranlarının yükseltildiğini duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “KDV artışı yapılmadı” uyarısından sonra AA haberi ‘düzelterek’ KDV istismarını önlemek için düzenleme yapıldığı ve ‘KDV artışı olmadığı’ bilgisini geçti.

ABD istihbaratına göre Navalni’nin ölümünde Putin’in parmağı yok

ABD istihbaratı, muhalif lider Aleksey Navalni’nin şüpheli ölümünde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in parmağının olmadığını kaydetti.

Araştırma: Her dört sağlık çalışanından biri fiziksel şiddet gördü

Lokman Hekim Sağlık Vakfı’nın (LHSV) araştırmasına göre her 10 tıp öğrencisinden biri mesleğe başlamadan sağlıkta şiddete maruz kalırken, her dört sağlık çalışanından biri fiziksel şiddet gördü.

Dursun Özbek adaylığını açıkladı

Galatasaray’ın mevcut başkanı Dursun Özbek, mayısta yapılacak kongrede başkan adayı olacağını açıkladı.

Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Dolar yüzde 0,43, altın yüzde 2,64, avroysa yüzde 0,35 değer kaybetti.

Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,29 değer kazanarak 9.915,62 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.645,02, en yüksek 9.956,11 puanı gördü.

Yağışlı hava geri dönüyor

Türkiye, önümüzdeki hafta yağışlı havanın etkisine girecek. Sıcaklıklar yağışla birlikte mevsim normalleri civarına gerileyecek.