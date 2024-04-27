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Yaramazlara biraz batar!

Yağışlı hava geri dönüyor

Türkiye, önümüzdeki hafta yağışlı havanın etkisine girecek. Sıcaklıklar yağışla birlikte mevsim normalleri civarına gerileyecek.

Fotoğraf: Canva

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bugün gök gürültülü sağanak, Karadeniz Bölgesi’nin iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde etkili olacak.


Gök gürültülü sağanak yarın yurdun iç, kuzey ve kuzeybatı bölgelerinde görülecek. Yağışların Çankırı ve  Kastamonu çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Önümüzdeki hafta yurdun tamamı yağışlı. Yağışlar kuzey ve iç kesimlerde genellikle yağmur, yer yer sağanak, kalan kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Salı günü rüzgarın Marmara’nın güneybatısı ile Ege’nin kuzeyinde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Yeni haftada hava sıcaklıklar yağışlı sistemle birlikte bir miktar düşerek mevsim normalleri civarında seyredecek.

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