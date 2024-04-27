ABD istihbaratına göre Navalni’nin ölümünde Putin’in parmağı yok

ABD istihbaratı, muhalif lider Aleksey Navalni’nin şüpheli ölümünde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in parmağının olmadığını kaydetti.

Aleksey Navalni. (AA)

Putin’e muhalif Navalni, zehirlendiği iddiasıyla Almanya’nın başkenti Berlin’de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021’de başkent Moskova’ya dönüşünde havalimanında gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Rus mahkemesi, Ağustos 2023’te cezaevinde bulunan Navalni’ye aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Muhalif lider, 16 Şubat’ta şüpheli şekilde hayatını kaybedince gözler Putin’e çevrilmişti. Avrupa’da birçok lider ve ABD Başkanı Joe Biden Putin’i suçlamıştı.

Ancak The Wall Street Journal’ın ABD istihbaratından aktardığına göre iddia edildiği gibi öldürülme emrini Putin vermedi.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü ve Dışişleri Bakanlığı’nın istihbarat biriminin de bu görüşü benimsediği belirtildi.

Ölümün ne koşullarda ortaya çıktığını henüz netleştiremeyen kaynaklar, gerçek ölüm nedeninin hiçbir zaman bilinemeyebileceğine dikkat çekti.