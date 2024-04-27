Kemiklerin Korhan Berzeg’e ait olduğu kesinleşti

Balıkesir’de ormanlık alanda bulunan kemik parçalarının aylardır aranan ekonomist Korhan Berzeg’e ait olduğu netleşti.

Korhan Berzeg yaklaşık bir senedir aranıyordu.

Balıkesir’in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi’ndeki evinden 17 Haziran 2023’te sabah yürüyüşü yapmak için köpeği ‘Tina’ ile dışarı çıkan Berzeg’den o günden beri haber alınamıyordu.

Tina bulunsa da aylardır süren arama çalışmasında Berzeg’e ulaşılamıyordu. Önceki gün kemik izlerine rastlanmıştı.

Kemikler, ileri teşhis için İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda incelendi.

Kemiklerden alınan DNA örnekleri, Berzeg’in eşi ile İngiltere’de yaşayan kızı Nisa Berzeg’ten alınan DNA örnekleri ile karşılaştırıldı.

NTV’nin aktardığına göre inceleme sonunda DNA’lar eşleşti.

Böylece bulunan kemik parçalarının Berzeg’e ait olduğu netleşti.