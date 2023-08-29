Kaybolan ekonomist Korhan Berzeg’in köpeği bulundu

Balıkesir’in Gönen ilçesinde 17 Haziran’da sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg’in beraberindeki ‘Tina’ isimli köpeği bulundu.

Korhan Berzeg’den 17 Haziran’dan beri haber alınamıyor.

AA’nın haberine göre Gönen ilçesine bağlı kırsal Armutlu Mahallesi’ndeki evinden ayrıldıktan sonra aramalara rağmen 74 gündür herhangi bir ize rastlanamayan Berzeg’in köpeğini gören bir vatandaş, durumu Armutlu Muhtarı Hamit Erman’a bildirdi.

Bu kişinin, Armutlu ile Geyikli mahalleleri arasında gördüğü köpeğin fotoğrafını Erman’a göndermesinin ardından Berzeg’in ailesine ulaşıldı. İstanbul’da bulunan aile bireyleri, ‘Tina’yı teşhis etti.

Köpeğin sağlıklı olduğu, Berzeg’in yakınlarının da Gönen’e geldiği ve jandarma ekiplerince aileyle görüşülerek durum değerlendirmesi yapacağı, sonrasında bu yeni gelişme doğrultusunda arama çalışması yapılacağı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Balıkesir’in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi’ndeki evinden 17 Haziran’da sabah yürüyüşü yapmak için köpeği “Tina” ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg için İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı.

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekiplerinin desteğiyle su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda da arama yapılmış ancak Berzeg ya da köpeği ‘Tina’ya ait herhangi bir ize rastlanamamıştı.