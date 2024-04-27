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Yaramazlara biraz batar!

Derbide gülen taraf Fenerbahçe

Fenerbahçe Beşiktaş’ı 2-1 yenerek hedeflediği 3 puanı kaptı.

Fotoğraf: AA

Fenerbahçe Süper Lig’in 34’üncü haftasında Beşiktaş’ı konuk etti.


Önceki hafta Sivasspor’la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışı verdiği Galatasaray’ın 4 puan gerisine düşerek yara almıştı.

O nedenle derbi virajını geçmek Fenerbahçe için çok önemliydi.

Sarı lacivertliler müsabakayı 2-1 kazandı. Böylece lider Galatasaray’la arasındaki 4 puanlık farkı korudu.

Kanarya’ya galibiyeti getiren golleri 30’uncu dakikada Michy Batshuayi ve 69’uncu dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

Beşiktaş’ın golüyse 82’de Cenk Tosun’dan geldi.

Fenerbahçe şampiyonluk yolunda yara aldı

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