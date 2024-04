Araştırma: Her dört sağlık çalışanından biri fiziksel şiddet gördü

Lokman Hekim Sağlık Vakfı’nın (LHSV) araştırmasına göre her 10 tıp öğrencisinden biri mesleğe başlamadan sağlıkta şiddete maruz kalırken, her dört sağlık çalışanından biri fiziksel şiddet gördü.

Fotoğraf: Canva

Vakfın ‘sağlıkta şiddet’ raporuna göre her 10 tıp öğrencisinden biri mesleğe başlamadan şiddete maruz kalıyor. Şiddete maruz kalan her iki öğrenciden biri tehdit ediliyor. Araştırmada her dört sağlık çalışanından birinin fiziksel şiddete maruz kaldığı görülüyor.

Araştırmaya göre şiddet mağduru öğrencilerin yüzde 76’sı bağırma, yüzde 63’üyse psikolojik aşağılanma ile karşı karşıya kalıyor.

Cinsel şiddet

Şiddet eylemlerinin yüzde 22’sini yumruk, tekme, tokat, el-kol bükme, kafa atma, boğaz sıkma, bir cisimle saldırma gibi fiziksel saldırıların oluşturduğu görülüyor. Tıp fakültesi öğrencilerine yönelik sağlıkta şiddetin yüzde 2’siyse cinsel şiddet olarak belirtiliyor.

Psikolojik şiddet olarak bağırma yüzde 80’le birinci sırada yer alıyor. En çok maruz kalınan ikinci şiddet türü yüzde 72’yle tehdit iken, onu yüzde 59’la aşağılanma takip ediyor.

Lokman Hekim Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Şeker, araştırmayla ilgili şunları dedi:

* Yaptığımız araştırma gösteriyor ki, sağlıkta şiddet konusunda kamuoyundaki farkındalık yeterli değil. 1986’dan bu yana geleceğin hekimlerini yetiştiren LHSV sadece doktorlar değil tüm sağlık çalışanları için güvenli çalışma ortamları oluşturmayı hedeflerinden biri haline getirdi. Bu noktada ayrıca doktor ve hasta arasındaki iletişim dilinin iyileştirilmesi, toplumda farkındalığın artırılması, tıp fakülteleri ve sağlık çalışanlarına yönelik paneller düzenlenmesini önemsiyorum.

* Bununla birlikte hukuki sürecin nasıl geliştirilebileceği tartışılmalı, eş zamanlı kamuoyuna da bilgi verilmelidir. Sağlık alanındaki tüm sivil toplum örgütleri ve meslek örgütleri birlikte hareket etmeli ve Sağlık Bakanlığı önderliğinde kanun yapıcılarla iş birliği içinde çalışılmalıdır. Problemin çözülmemesi durumunda bir gün bizimle ilgilenecek hekim bulamayabiliriz.