Sağlıkta şiddet hız kesmiyor: Plastik cerrahi asistanının el parmaklarını kırdılar

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi asistan hekimi, hasta yakını tarafından darp edildi ve sağ el parmakları kırıldı.

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Yüz kırığı nedeniyle ameliyatı planlanmış hasta, bir önceki hastanın ameliyatının uzaması nedeniyle ertesi güne kaldı. Uzmanlık eğitimine yeni başlayan asistan hekim, durumu acil servisteki hasta ve yakınlarına haber verdi. Hastanın durumunun acil olduğunu öne süren hasta yakını, asistan hekimi darp etti. El parmaklarını kırdı. Asistan hekimin kırıkları atele alındı ve istirahat raporu verildi. Saldırgansa tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen olayla ilgili açıklama yapan tıp fakültesi yönetimi saldırıyı kınadı ve hukuki açıdan takipçisi olacaklarını söyledi ve “Sağlıkta şiddetin bir an önce son bulmasını temenni ediyoruz” dedi.

‘Terör boyutuna ulaştı‘

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği de bu ve benzeri saldırıların sadece münferit olaylar olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, “Sağlıkta şiddet, sağlık sektöründe çalışan tüm profesyonellerin güvenliğine ve gençlerimizin geleceğe dair beklentilerine yönelik tehdit oluşturan tüketici bir terör boyutuna ulaştı” dedi.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin her geçen gün artığını vurgulayan dernek açıklamasında şunları söyledi: “Önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınmamasını, bizzat Sağlık Bakanı tarafından söz verilen eylem planları ve yaptırımların bir türlü hayata geçirilmemiş olmasını ve sağlık çalışanlarının bu ülkenin insanları için büyük özverilerle çalışırken güvenliklerinin sağlanamamasını ülkemiz için utanç verici bir durum olarak görüyoruz.”