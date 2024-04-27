Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Dolar yüzde 0,43, altın yüzde 2,64, avroysa yüzde 0,35 değer kaybetti.
24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,64 kayıpla 2.436 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 5,14 düşüşle 16 bin 634 liraya geriledi.
Doların satış fiyatı yüzde 0,43 azalışla 32,4470 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,35 düşüşle 34,7330 lira oldu.
Geçen hafta 40,7170 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,01 azalarak 40,7120 liraya geriledi.
İsviçre frangıysa önceki haftaya kıyasla yüzde 0,86 düşüşle 35,4820 liradan alıcı buldu.