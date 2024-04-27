Uçaktaki en güvenli koltuk hangisi?

Aslında hepsi ve aynı zamanda hiçbiri.

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Uçak yolculuğu, bazılarımızı gerer. Özellikle kötü deneyimler yaşadıysanız ‘Uçakta en güvenli koltuk hangisi’ diye merak edebilirsiniz.

Öncelikle unutmamak gerekir ki istatisiksel olarak uçak seyahati son derece güvenli. Uçak kazaları o kadar nadirdir ki en güvenli koltuğun hangisi olduğuna kafa yormak muhtemelen zihninizi gereğinden fazla işgal eder.

Aklınızdaki sorunun yanıtına gelecek olursak uçağın hiçbir noktası ‘en güvenli yer’ değil. Her acil durum farklı gelişir ve her seferinde bazı koltukları diğerlerinden fazla etkiler. Motorun arızalanması durumunda en iyi koltuk yerdir, ama uçuş sırasında bir kapının açılması durumunda hiç de öyle değildir.

1. Arka

Uzun zamandır yaygın görüşe göre uçağın arkası en güvenli yerdi. Popular Mechanics ve Time dergisi 1980 ile 2015 arasında meydana gelmiş uçak kazalarının verilerini analiz etmiş ve uçak kazalarında istatistiksel olarak arkada oturanlardan daha az sayıda kişinin öldüğünü bulmuştu. Sorun şuydu ki bu bulgular bir ölçüde eksik verilerden ileri geliyordu. Kurbanların oturma pozisyonları her zaman kaza raporlarına dahil edilmiyor, dolayısıyla veriler hangi bölgelerin en güvenli olduğuna dair tam bir tablo çizemiyor.

2. Orta

İnişli çıkışlı bir uçuş durumunda uçağın orta bölümünün yapabileceği pek çok şey var. Kanatların merkezde buluştuğu nokta, uçağın ağırlık merkezi görevi gören daha sağlam bir taban oluşturarak türbülansa çarptığında zıplama eğilimini azaltır.

Ortası türbülans için daha iyi olsa da felaket durumları için ideal değil. Sonuçta, orta bölüm tipik olarak yakıt hücrelerinin yerleştirildiği yer; yani bir yangın söz konusu olduğunda, gaz tankının tam üstündesiniz!

Bununla birlikte uçağın ortasındaki acil durum çıkışlarına daha kolay erişim sağlanır. Çıkışlara ne kadar yakın olursanız, bir kazadan sonra hayatta kalma şansınız o kadar artar.

3. Koridor, orta, pencere

Tamam, uçağın arka tarafına doğru ama yine de acil çıkışa yakın olmak muhtemelen en güvenli seçeneğiniz. Sıranızı aldınız, peki şimdi hangi koltuğu seçeceksiniz?

Yine her seçeneğin avantajları ve dezavantajları var. Koridorda oturmak, acil bir durumda gitmeniz gerekebilecek herhangi bir çıkışa daha yakın olmanızı sağlar, ancak aynı zamanda düşen bagajlar veya koridordan aşağı fırlayan gevşek döküntüler nedeniyle darbe almaya karşı sizi daha savunmasız bırakır.

Pencere kenarında oturmak dışarıda neler olup bittiğini görmenizi sağlar ve size durumsal bir avantaj sağlar, ancak sizi duvara sıkıştırıp önce sıranızdaki diğer kişilerin dışarı çıkmasını beklemenize neden olur.

Ortada oturmak, olası darbeleri hafifletmek için her iki tarafınızda da canlı kalkan sağlar, ancak orta koltuk rahatsızdır ve pek sevilmeyen bir ilk tercihtir.

4. Çıkış stratejisi

Uçak kaygınız varsa, oturmak için mükemmel noktayı bulmaya yönelik tüm bu çabalar muhtemelen yalnızca daha fazla kaygıya neden olacaktır. Açıkçası, muhtemelen endişelenmeye değmez. Çünkü uçak kazaları gerçekten nadirdir.

Uçak yolculuğu sırasında güvenli bir seyahat için yapmanız gereken ilk şey durumsal farkındalığa sahip olmaktır. Kabin ekibinin talimatlarını dinleyin, çünkü onlar işini bilir ve nerede oturursanız oturun güvende olmanızı sağlamak için oradalardır.