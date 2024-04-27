Akşener veda etti: Bedeli ben ödedim

İYİ Parti’nin kurultayında yeniden aday olmayan Meral Akşener, genel başkan olarak son konuşmasını yaptı: “ ‘Gerekirse bedelini ödeyeceğim’ dedim ve bugün de karşınızda aziz milletime ve sizlere karşı, bir kez daha söylemek isterim ki ben, bu bedeli ödemeye razıyım.”

Fotoğraf: AA

İYİ Parti’nin 5’inci Olağanüstü Kurultayı başladı. Kurultayda partinin yeni genel başkanı seçilecek. Delegeler, ATO Congresium’daki kurultayın yapıldığı salonda yerini aldı. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener de saat 11.50’de salona geldi.

Yeniden aday olmayan Akşener’in konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

* Bugün karşınızda bu kürsüden son kez konuşuyorum. Çünkü bugün emaneti devretme günü. Hayatımın 30 yılını farklı dönemlerde memleketimizin geleceği devletimizin güvenliği için siyaset sahnesinde çalışarak geçirdik.

* Beni motive eden tek bir şey vardı o da tüm eğitim hayatım boyunca beni parasız yatılı okutan milletimize ve her geçen gün tahrip edilen devletimize karşı vefa borcumu ödemekti.

* Bu uğurda 30 yıl boyunca bir kadın olarak zorluklarla iftiralarda tehditlerle karşılaştım. Her devrin ahlaksızlarıyla mücadele ettim.

* Hiçbir zaman kişisel bir çıkarım olmadı. Hiçbir zaman utanacağım bir yaram olmadı. Hiçbir zaman vicdanımı susturabilecek bir güç olmadı. Yalan dolana hiç tahammülüm olmadı. Tehdide hiç eyvallahım olmadı. Toz zerresi kadar korkum da olmadı.

* Milletin hakkı için karşısında durduklarımın parmak sallayan elleri beni yıldıramadı cazip teklifleri beni susturamadı makam vaatleri beni durduramadı, tutuklanacaksın tehditleri umurumda bile olmadı.

* Verdiğim tüm kararların hep arkasında durdum bugün de durmaya devam ediyorum. 28 Şubat’ta ölümle tehdit edilmeme rağmen vesayetçilere karşı tutum aldım.

* 2010’da herkes ‘yetmez ama evet’ diye diye ortalıkta gezinirken iktidarın en tepesi dahil olmak üzere önde gelenlerine bizzat gittim söyledim yapmayın bu garabet sizi de vuracak dedim maalesef ki milletimiz devletini sokaktan köprüden toplamak zorunda kaldı ve haklı çıktım.

* 2018’de 2019’da 2020’de ve 2023 yılında da milletle inatlaşamaz diyerek hem iktidar hem ana muhalefeti uyardım.

‘Kısık sesle de olsa haklıymış diyenler var’

* Herkes sustuğunda bile milletin sesini haykıran oldum. Şahsıma her türlü hakareti küfrü edenler iftiraya sarılanlar bugün benimle aynı şeyleri söylemeye başladılar. Bazıları kısık sesle de olsa haklıymış bile diyenler var. Ne diyeyim sabah şerifleriniz hayır olsun.

* Gelelim bugüne yani 2024’e… Yetkili kurullarımızın kararı doğrultusunda 31 Mart seçimlerine hür girdik. İYİ Parti’yi kavgalara korkulara mahkûm edilen milletimize yeni bir seçenek kurmak için kurmuştuk. Ben de bugüne kadar hem kendimin hem de partimizin aldığı tüm kararların arkasında durduğum gibi bu kararın da arkasında durdum.

* Ne kadar zorlu bir yola çıktığınız farkındaydım. Satın alınmışlara karşı yürekten inanmışların mücadelesini yürüttüğümüzün farkındaydım. Bedel ödeme sırasında da en önde karşınızda duruyorum.

* Gerektiğinde bedel ödemeyi bildim. Bundan dolayı asla pişman olmadım, bugün de pişman değilim. Bugün üzerime düşen her şeyi yapmış olmanın huzuruyla son kez karşınızdayım. Hiçbir hesaba pazarlığa girmeden milletin sesini duyurmuş olmanın mutluluğuyla son kez karşınızdayım.

* Duruşumuzu pazarlık masalarına meze ettirmemiş olmanın gururuyla son kez karşınızdayım. İYİ Parti’yi kurduğumuz ilk günkü gibi bir an bile pes etmeden mücadele etmiş olmanın gönül rahatlığıyla karşınızdayım.

* Allah herkese böyle veda etmeyi nasip eylesin. Bu günlere çiçek bahçelerinden değil mayın tarlalarından geçerek geldik.

* “Türkiye’nin çok yarası var biz merhem olacağız” dedik. Hiçbir zaman bir yerlere sırtımızı dayayarak ilerlemedik. Bu partiyi kurarken nereden ve nasıl geldiğimizi unutmayın demiştim.

* Yağmur nereye yağarsa, tarlasını oraya çekenlere mani oldum. İYİ Parti’nin ve İYİ Partilinin fedakarlığını, taşıyamayanlara mani oldum. “Tek kişi kalsam da, bu mücadeleden vazgeçmeyeceğim” dedim asla da vazgeçmedim. “Gerekirse bedelini ödeyeceğim” dedim; Ve bugün de karşınızda; aziz milletime ve sizlere karşı, bir kez daha söylemek isterim ki ben, bu bedeli ödemeye razıyım. Türkiye’nin iyi ve cesur evlatları; Kennedy’nin, çok meşhur bir sözü vardır; “Zaferin bin babası vardır, mağlubiyet yetimdir” der. İşte ben, o bin babanın kaçıştığı yerde o yetim mağlubiyeti, öksüz bırakmadım. Haksız olduğumuz için değil; söz verdiğim için bırakmadım.

* Haksız olduğumuz için değil başarısızlığı ben aldım artık başarıyı sizler yakalayacaksınız bedeli ben ödedim artık hesabı siz tutacaksınız.

* Kiminiz abla kardeş diye geldiniz benden bir yuva istediniz ben de İYİ Parti’yi sizlere bir ev yuva yaptım. Yıkmak dağıtmak isteyenlere çökmek isteyenlere müsaade etmedim. Bugünden sonra artık bu evi siz koruyacaksınız. Bu eve artık siz bakacaksınız. Yolunuz bahtınız açık olsun.

Kurultayda her adayın pusulası farklı

Birden fazla aday olduğu için tüzük çerçevesinde her aday için ayrı oy pusulası kullanılacak. Buna göre Koray Aydın’nın pusulası sarı, Müsavat Dervişoğlu mavi, Tolga Akalın beyaz ve Günay Kodaz’sa kırmızı renkli olacak.

Parti tüzüğüne göre, genel başkanlık seçiminde ilk iki turda salt çoğunluk gerekiyor. Buna göre yaklaşık 1300 kayıtlı delegenin yarısından bir fazlasının oyunu alan genel başkan seçilecek. Kurultayda ilk iki turda aranan çoğunluk bulunamazsa üçüncü tur yapılacak. Üçüncü turdaysa en çok oyu alan iki aday yarışacak ve en fazla oyu alan genel başkan olacak.

CHP’nin başarısı İYİ Parti’yi sarsacak gibi: Akşener’e istifa çağrısı