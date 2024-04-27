Arda Güler: Zihniyet üzerinde de çalışıyorum

Real Madrid’in Real Sociedad’ı 1-0 mağlup ettiği maçta 3 puanı getiren golü atan Arda Güler, sadece fiziksel değil, zihniyet üzerine de çalıştığını söyledi.

Fotoğraf: Real Madrid

La Liga’da ilk kez ilk 11’de sahaya çıkan milli futbolcu Güler, Real Sociedad karşısında 3 puanı getiren gole imza attı. Teknik direktör Carlo Ancelotti onun önümüzdeki sezon da takımda kalacağını söyledi.

Güler müsabaka bittikten sonra Real Madrid TV‘ye şunları dedi:

* Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum ve bana bu fırsatı verdiği için hocaya da teşekkür ediyorum. Çok mutluyum, burası dünyanın en iyi kulübü ve burada olduğum için mutluyum. Oyuncuların kalitesi inanılmaz.

* Sadece fiziksel açıdan değil, aynı zamanda zihniyet üzerinde de çalışıyorum. Sabırla bekliyorum ve hala her gün çok çalışıyorum. Zihinsel olarak gelişmeye devam etmeye odaklanmış durumdayım.