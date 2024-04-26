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Yaramazlara biraz batar!

Arda ilk 11’de çıktı, golünü attı, maçın oyuncusu seçildi

Real Madrid formasıyla ilk 11’de forma şansı bulan Arda Güler fırsatı kaçırmadı. 29’uncu dakikada golü buldu ve maçın oyuncusu seçildi.

Fotoğraf: AA

Arda Real Madrid kariyerine istediği gibi başlayamamıştı. Üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sahalardan uzak kalmış, iyileşse de şimdiye kadar ilk 11’de yer bulamamıştı.


Hep son dakikalarda oyuna dahil edilen Arda’nın bu nedenle yönetimle zaman zaman sorun yaşadığı ve kiralanmak istediği iddia edilmişti.

Ve Arda sonunda bu gece istediğini elde etti. Deplasmanda Real Sociedad ile karşı karşıya gelen Real Madrid, Arda’yı ilk 11’e yazdı.

Arda da şansı kaçırmayarak La Liga’daki ikinci golünü kaydetti.

Karşılaşmanın 29’uncu dakikasında Carvajal sağ kanattan getirdiği topu içeri çevirdi. Ceza sahası içine koşan Arda topu etkili bir vuruşla ağlara gönderdi.

Maç Arda’nın golüyle sonuçlandı. Böylece Real Madrid zorlu deplasmandan galip ayrıldı. Arda da karşılaşmanın oyuncusu seçildi.

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