Her gün duş almak doğru mu?

Birçoğumuz -belki de çoğumuz- için günlük duş, sağlıktan çok alışkanlık ve toplumsal normlarla ilgili. Belki de banyo yapma veya duş alma sıklığının ülkeden ülkeye bu kadar değişmesinin nedeni bu.

Görseller: pexels

Günlük duş genellikle ergenlik döneminde başlar ve ömür boyu sürer. Amerikalıların yaklaşık üçte ikisi her gün duş alıyor. Avustralya’da bu oran yüzde 80’in üzerinde. Ancak Çin’de insanların yaklaşık yarısı, haftada yalnızca iki kez banyo yapıyor.

Her gün duş almak için nedenlerimiz var mı?

Daha sağlıklı olduğunu düşünmenin yanı sıra, insanlar çeşitli nedenlerden dolayı her gün duş almayı tercih edebilir:

Vücut kokusuyla ilgili endişeler

Uyanmaya yardım etmesi

Egzersiz yapmayı da içerebilecek bir sabah rutini

Özellikle kişisel veya iş ilişkilerinin vücut kokusu veya kişisel hijyenle ilgili şikayetler nedeniyle tehlikeye girebileceği göz önüne alındığında, bunların her birinin değeri var. Ancak bu konuda neyin kabul edilebilir olduğu kültürden kültüre değişir. Ve konu temizlik alışkanlıklarına gelince yaptığımız şeylerin bir kısmı (belki de çoğu) pazarlamadan büyük ölçüde etkileniyor.

Şampuan şişelerinin üzerindeki talimatlarda sıklıkla “Köpürtün, durulayın, tekrarlayın” yazdığını hiç fark ettiniz mi? Her duşta saçınızı iki kez yıkamanız için zorlayıcı bir neden yok, ancak herkes bu talimatlara uyarsa daha fazla şampuan satılır.

Ancak sağlıkla ilgili endişeler söz konusu olduğunda, günlük duşun işe yarayıp yaramadığı pek de açık değil. Aslında her gün duş almak sağlığınız için kötü bile olabilir.

Her gün duş almanın sağlık üzerindeki etkileri neler?

Günlük duş normal, sağlıklı cilt bir yağ tabakasını, ‘iyi’ bakteri ve diğer mikroorganizmaların dengesini korur. Özellikle su sıcaksa, yıkama ve fırçalama bunları ortadan kaldırır. Sonuç olarak:

Cilt kuruyabilir, tahriş olabilir veya kaşınabilir.

Kuru, çatlamış cilt, bakterilerin ve alerjenlerin cildin sağlaması gereken bariyeri aşmasına, cilt enfeksiyonlarının ve alerjik reaksiyonların oluşmasına neden olabilir.

Antibakteriyel sabunlar aslında normal bakterileri öldürebilir. Bu, ciltteki mikroorganizmaların dengesini bozar ve antibiyotiklere karşı daha dirençli, daha dayanıklı, daha az dost organizmaların ortaya çıkmasını teşvik eder.

Bağışıklık sistemlerimizin, koruyucu antikorlar ve bağışıklık hafızası oluşturmak için normal mikroorganizmalar, kir ve diğer çevresel etkenler tarafından belirli miktarda uyarılmaya ihtiyacı var. Bazı çocuk doktorları ve dermatologların çocuklara günlük banyo yapılmasını önermemesinin bir nedeni de bu. Yaşam boyu sık sık banyo yapmak veya duş almak, bağışıklık sisteminin işini yapma yeteneğini azaltabilir.

Ne sıklıkla duş almalısınız?

İdeal bir sıklık olmasa da uzmanlar haftada birkaç kez duş almanın çoğu insan için yeterli olduğunu öne sürüyor (kirli, terli olmadığınız veya daha sık duş almak için başka nedenleriniz olmadığı sürece). Koltuk altlarına ve kasıklara odaklanan kısa duşlar (üç veya dört dakika süren) yeterli olabilir.

Elbette sizin için günlük duşu atlamayı hayal etmek zor olabilir. Ancak bunu sağlığınız için yapıyorsanız bırakmaya değer bir alışkanlıktır.