AKP hezimetin faturasını ‘trollere’ kesecek: Temizlik başlıyor

Yerel seçimde hezimet yaşayan AKP’nin ‘trolleri’ temizlemek için kolları sıvadığı bildirildi.

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CHP’nin büyük başarı aldığı 31 Mart yerel seçiminde AKP hezimet yaşamıştı. Yenilginin muhasebesini yapan AKP, yeni dönemin yol haritası için çalışıyor.

Hükümete yakın Türkiye gazetesinin aktardığına göre sandık sandık oy kaybının sebeplerini araştıran parti yönetimi, trolleri de mercek altına aldı.

Buna göre AKP önümüzdeki dönemde trollere karşı yeni mücadele metotları geliştirecek. ‘Hoşlarına gitmeyen kişileri hedef alarak algı yapan trollerden kurtulmanın’ yolları aranacak.

Konu hakkında konuşan parti kaynakları şunları aktardı:

“Öncelikli konularımız var ama trol temizliği şart. Troller AK Parti’ye bakışı olumsuz etkiliyor. Asparagas haberler, algı operasyonları ve manipülatif içeriklerle seçmeni yanıltıyorlar. Troller aynı zamanda sadece AK Parti’nin değil hepimizin sorunu. Yeni dönemde bu sorun inşallah çözülecek.”

AKP’ye zarar veren ‘trollerin’ ifşa edileceği de iddialar arasında.