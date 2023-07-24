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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 24 Temmuz 2023

Akbelen’de ağaç kıyımı: Direnenlere biber gazıyla müdahale

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nda YK Enerji’ye ait kömür madenine karşı zeytin ağaçlarını savunan İkizköylülerin nöbet alanına bugün sabah jandarma ve TOMA’lar sevk edildi.

Twitter’ın logosu resmen değişti: X

Kılıçdaroğlu’na kurultay öncesi ‘sürpriz’ teklif

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gelecek kongrede tekrar aday olması için teklif götüreceklerini söyledi.


Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na yakın isme toplantı yasağı

10 kişiden dokuzu hiçbir kültürel etkinliğe ‘katılmıyor’

15 yaş ve üstü kesimde canlı gösteri ve spor etkinliklerine katılmayanlar ve kültürel alanları gezmeyenlerin oranı yüzde 90’ın üstünde. Sinemadaysa bu oran yüzde 85,3.

Hasta varken yoğun bakım odasında boyaya soruşturma açılıyor

Faiz yetmedi: Japon yatırımcı, ‘carry’de TL’yi es geçti

Japon yatırımcılar carry pozisyonlarını artırmaya başladı. Ama Türk Lirası yerine Meksika Pezosu’nun daha fazla ilgili çektiği görülüyor.

Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘vakıf’ operasyonu: 98 atama

Merkez Bankası dövizde yine net satışa döndü

Merkez Bankası’nın (MB) eski başekonomisti Hakan Kara, 5 Haziran’dan itibaren 20 milyar dolarlık net alım yapan MB’nin geçen hafta yeniden net satışa döndüğünü yazdı.

Tom Cruise İstanbul’da: Kapalıçarşı’da keşif gezisi

Apple, geliştirdiği yapay zekayı kullanmaya başlamış

Apple, şirket içerisinde ‘Apple GPT’ isminde bir yapay zeka sohbet robotunu kullanıyor. Sohbet robotunun çalışanların işlerinde yardımcı olduğu belirtildi.

Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki muhtemel rakipleri belli oldu

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Akşam Postası / 24 Temmuz 2023

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