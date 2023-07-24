Kılıçdaroğlu’na kurultay öncesi ‘sürpriz’ teklif

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gelecek kongrede tekrar aday olması için teklif götüreceklerini söyledi.

Seçim mağlubiyeti sonrası partisindeki ‘değişim’ talebini yönetmeye çalışan Kılıçdaroğlu, kurultayda aday olmadığı ama teklif gelirse de olmayı değerlendireceğine dair mesajlar vermişti.

Kemal Kılıçdaroğlu. (CHP)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçimini Tayyip Erdoğan’a kaybetmesi sonrası, partide ‘değişim’ tartışmaları ve kurultay süreci başlamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tartışmanın en güçlü aktörüyken, Kılıçdaroğlu sık sık ‘yola devam’ mesajları veriyor. CHP lideri partisini ‘güvenli liman’a yanaştırıp bırakacağını söylüyor.

‘Adayım’ demiyor ama…

9 Haziran’da Sözcü TV’ye konuşan Kılıçdaroğlu, “Değişimin önünü açtık. Ben kurultayda çıkıp ‘Adayım’ demem. Ben bugüne kadar çıkıp adayım demedim. Partinin yetkili organları buna karar verecek. Herkes gelip aday olabilir. Her ay düzenli olarak aidat ödeyenler ön seçimde oy kullanacak. Bu kurultayda genel başkan da seçilecek” diyerek adaylığa göz kırpmıştı.

Bu yayından bir hafta sonraysa CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, ‘partililer’ olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu kurultayda yeniden aday göstereceklerini söylemişti. Genel başkanlık için adı geçen İmamoğlu ve mevcut grup başkanı Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu’na karşı ‘daha dikkatli’ olmaları gerektiğini belirtmişti.

Teklif gidecek

Aradan geçen dönemde partideki değişim talebi ete kemiğe büründü, hatta ‘muhalif’ bazı üst düzey isimlerin yönetimi değiştirmek için toplantılar düzenlediği ortaya çıktı.

Bu durum karşısında tekrar basına konuşan Kılıçdaroğlu, dört gün önceki Habertürk yayınında da yeniden adaylığı işaret etmişti: “Hiçbir zaman ‘Ben adayım’ demedim. O günün koşullarında aday olmam istendi. İmzalar yapıldı aday oldum. Ben kimseye gidip ‘Beni aday gösterin’ demem, diyemem. Ahlakıma, partinin geleneklerine uygun değilim. Başka bir genel başkan adayı çıkarsa, partinin iyi yönetileceğinden, gelenekleri derinleştireceğinden, demokrasi kültürü geliştireceğinden, eleştirilere saygıyla bakacağından emin olunursa öyle bir aday çıkarsa elbette saygı duyarım.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem de Kılıçdaroğlu’na teklif götüreceklerini dile getirdi.

Erdem: Bugüne kadar hiç aday olmadı, aday gösterildi

Sözcü gazetesinden Ruhat Mengi’ye konuşan Erdem şunları söyledi:

*Sayın Kılıçdaroğlu bugüne kadar hiç aday olmadı, aday gösterildi. Kurultayda biz bakacağız, bu partinin geleneklerine, adetlerine, siyasi çizgisine, politika hattına, programa uygun bir seçenek var mı bakacağız. Bizim önereceğimiz kişi Sayın Kılıçdaroğlu olacaktır.

*Biz 65 kurultay delegesiyle bir öneri yapabiliyoruz, kendi aramızda imzamızı toplayacağız. Sayın Kılıçdaroğlu’na genel başkan olması için teklif götüreceğiz. Onun da kabul etmesini umuyoruz. Şu anda kongre kurgusu içinde Kemal beyin durumu budur. “Beni aday yapın, bu partinin başında kalayım” gibi bir dayatma içerisinde değildir. Bugün siyaseten bu süreçte geminin bir fırtınaya kapılmaması adına tecrübeli bir kaptanın liderliğinde güvenli limana yanaşması için Kemal beyin bu süreci yönetmesi gerektiğini düşünüyoruz.

*İmzalarımızı toplayacağız ve bunu kendisine önereceğiz. Ama başka arkadaşlarımız da başka kişiler için bunu yapabilirler, kararı kurultay verir. Ortaya çıkan sonuca hepimiz saygı duyarız. Burada bir yarış yoktur yani, bu bizim önerimizdir.