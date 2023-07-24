Merkez Bankası dövizde yine net satışa döndü

Merkez Bankası’nın (MB) eski başekonomisti Hakan Kara, 5 Haziran’dan itibaren 20 milyar dolarlık net alım yapan MB’nin geçen hafta yeniden net satışa döndüğünü yazdı.

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Seçimlere kadar Merkez Bankası’nın arka kapı satışları ve piyasa dışı düzenlemelerle baskılanan döviz kurları, 28 Mayıs sonrası serbest bırakılmıştı.

Seçimden önce 20’nin altında olan dolar/TL, seçimden yaklaşık bir hafta sonra 23’ü geçmişti. Sonrasında MB’nin 22 Haziran’daki toplantısına kadar 23,4-23,6 arasında dengeye oturan dolar/TL, faizin yeteri kadar artmamasından dolayı yeniden yükselerek 26’yı geçmişti.

Aynı şekilde 28 Mayıs’tan önce 21,5’in altında olan avro/TL, seçimden yaklaşık bir hafta sonra 25’i geçmişti. MB’nin faiz toplantısına kadar 25,6-25,8 arasında dengeye oturan kur, faiz kararından sonra 28’i geçmişti.

Geçtiğimiz haftaysa dolar kuru 27’yi, avro kuru 30’u gördü.

Ekonomist Hakan Kara, seçimlerden sonra dolar kurunda yüzde 35 artışın esas nedeninin MB’nin 5 Haziran’dan sonra 20 milyar dolardan fazla net alım yapması olduğunu söyledi.

Ancak Kara, geçen hafta MB’nin nette tekrar dolar satmaya başladığını bildirdi.