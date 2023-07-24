Tom Cruise İstanbul’da: Kapalıçarşı’da keşif gezisi

‘Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma’ serisinin ikinci bölümü için İstanbul’a gelen film ekibi, Kapalıçarşı’da çekimler için keşif yaptı. Ekipte ABD’li oyuncu Tom Cruise da vardı.

Fotoğraf: IMDB / Twitter

ABD’li yönetmen ve senarist Christopher McQuarrie, tarihi yarımadada planladığı çekimler için ekibiyle Kapalıçarşı’yı gezdi.

Pazar günkü keşif gezisi, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da görüntülendi. Pazar kapalı olan Kapalıçarşı Tom Cruise için açıldı.

Kapalıçarşı’da daha önce James Bond filmlerinin bazı sahneleri de çekilmişti.