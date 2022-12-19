Görevi ‘hakikaten’ Tehlike: Tom Cruise film çekiminde yine uçaktan atladı

60 yaşındaki oyuncu Mission Impossible / Görevimiz Tehlike serisinin yeni filminin çekimlerinde uçaktan atladığı anları Twitter hesabından paylaştı.

Fotoğraf: Twitter

Bu, Tom Cruise’in film için ilk uçaktan atlayışı değil, hatta bunu bir gelenek haline getirdiği bile düşünülebilir. Zaman zaman aksi iddia edilse de ünlü yıldızın filmlerinde dublör kullanmadığı da söyleniyor.

Tom Cruise bu atlayışlardan birini daha yaptı. Mission Impossible / Görevimiz Tehlike 7’nin ikinci bölümünün çekimleri için bulunduğu Güney Afrika’da takipçilerine troposferden (atmosferin dünyaya en yakın kısmı) seslendi.

Tom Cruise “Merhaba millet” diye selamladığı hayranlarına “Sinemalara geldiğiniz için hepinize teşekkür etmeden yılı bitirmek istemedim ve ‘Top Gun: Maverick’i desteklediğiniz için teşekkür ederim” dedi. Teşekkürü bir adım daha ileri götürdü, “sizi eğlendirmemize fırsat verdiğiniz için teşekkür ederiz” diye devam etti.

Bu yıl gösterime giren Top Gun: Maverick gişede büyük başarı kazanmıştı.

Birlikte atlamasalar da uçakta Tom Cruise, yazar ve yapımcı Christopher McQuarrie eşlik etti.