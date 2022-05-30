Tom Cruise ‘Top Gun Maverick’le kendi hasılat rekorunu kırdı

Cuma günü gösterime giren Top Gun: Maverick filmi 124 milyon dolar (2 milyar TL) hasılata ulaştı.

Tom Cruise kendi hasılat rekorunu kırdı

Box Office Türkiye’nin haberine göre film, ilk hafta sonunda 124 milyon dolar hasılata ulaşarak ABD’li oyuncu Tom Cruise’un kariyerinde 100 milyon bareminin üzerinde açılış yapan ilk film oldu.

Çekimlerine 2018 yılında başlanan, 2020 yazında izleyiciyle buluşması planlanırken pandemi sebebiyle arka arkaya birden fazla kez ertelenen Top Gun: Maverick, CinemaCon’da ve Cannes Film Festivali’nde eleştirmenlerden olumlu not aldıktan sonra geçen cuma günü salonlarda gösterilmeye başladı.

Cruise’un bugüne kadarki en iyi açılış yapan filmi yaklaşık 65 milyon dolarla 2005 yapımı War of the Worlds (Dünyalar Savaşı) olmuştu. Yıldız oyuncu son filmiyle bu rekorunu da kırmış oldu.