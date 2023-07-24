Hasta varken yoğun bakım odasında boyaya soruşturma açılıyor

MESUDE ERŞAN

İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nin yeni yerleşkesi Yeşilköy’deki Murat Dilmener Hastanesi’nde hasta yatarken yoğun bakım odasının boyanmasına soruşturma açılıyor.

Fakülte dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, “Hasta orada yatarken boya badana yapılması kabul edilebilir değil” dedi.

Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle binaları boşaltılan fakülte hastanesinin büyük kısmı, pandemide Atatürk Havalimanı’na inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’ne taşınmıştı. Ancak hastanenin kapasitesi, ülkenin önde gelen fakülte ve hastanesinin hizmet ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor.

Üç gün önce Diken, söz konusu hastanenin yoğun bakım ünitesinde hasta varken badana yapıldığını ortaya çıkarmıştı. Diken’in sorularını yanıtlayan Gönen, hasta yatarken odanın boyanmasına izin veren personel ve yöneticilerle ilgili soruşturma başlayacağını açıkladı.

Fotoğrafı çekenle ilgilenmediğini, yoğun bakım ünitesindeki tüm hastaların merkezi bir kayıt sistemi üzerinden gözlemlendiğini belirten Gönen, şunları söyledi: “Fotoğrafı çeken ne amaçla çekerse çeksin bizim (hasta varken boya-badana yapılması) sağlık sisteminde kabul edebileceğimiz şey değil. Orada, o anda çalışanların, klinik sorumlusu hemşire, sorumlusu hekim, hastane müdürünün savunmalarını alacağım. Boyacıya bir şey diyemezsiniz. ‘Boya’ derler boyar. Asıl sorumlu hasta oradayken izin verenler.”

‘24 ameliyathane iki ayda bitecek’

Sıkıntılarının büyük olsa da hastanenin düzene girmeye başladığını ifade eden Gönen, asıl yerleşkenin üst kısmının inşaatın başlaması için teslim edildiğini söyledi. Hastanenin bulunduğu arazinin birinci derece SİT alanı olmasının işleri yavaşlattığını öne sürdü.

Zorlukları bulunsa da Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’nin bir alan açtığını belirten Gönen, koşulların daha iyi olması için çabaladığını ve çalıştığını da sözlerine ekledi.

Gönen ayrıca, yeni yerleşkede 24 ameliyathanenin yerinin belli olduğunu ve inşaatlarının başladığını söyledi ve müjde verdi: “Cerrahpaşa’da dört, Murat Dilmener’de dört ameliyathanemiz vardı. Yeni 24 ameliyathane iki ayda bitiyor.”