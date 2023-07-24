Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki muhtemel rakipleri belli oldu

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un Avrupa kupalarındaki muhtemele rakipleri belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında mücadele edecek Türk kulüplerinin, 3’üncü eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
Eşleşmeye göre 2’nci eleme turunda Fenerbahçe-Zimbru maçında tur atlayacak taraf Differdange-Maribor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Beşiktaş-Tiran eşleşmesinde tur atlayacak takım Zeljeznicar-Neftçi eşleşmesinin kazananıyla oynayacak.
Adana Demirspor-CFR Cluj maçında kazanan tarafsa Osijek-Zalaegerszegi TE eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Şampiyonlar Ligi 3’üncü eleme turundaysa Galatasaray-Zalgiris eşleşmesinde tur atlayacak taraf, Ludogorets-Olimpija Ljubljana eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.