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Yaramazlara biraz batar!

Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki muhtemel rakipleri belli oldu

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un Avrupa kupalarındaki muhtemele rakipleri belli oldu.

Fotoğraf: AA

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında mücadele edecek Türk kulüplerinin, 3’üncü eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.


Eşleşmeye göre 2’nci eleme turunda Fenerbahçe-Zimbru maçında tur atlayacak taraf Differdange-Maribor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Beşiktaş-Tiran eşleşmesinde tur atlayacak takım Zeljeznicar-Neftçi eşleşmesinin kazananıyla oynayacak.

Adana Demirspor-CFR Cluj maçında kazanan tarafsa Osijek-Zalaegerszegi TE eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi 3’üncü eleme turundaysa Galatasaray-Zalgiris eşleşmesinde tur atlayacak taraf, Ludogorets-Olimpija Ljubljana eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa Konferans Ligi’ndeki rakipleri belli oldu

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