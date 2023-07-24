Faiz yetmedi: Japon yatırımcı, ‘carry’de TL’yi es geçti

Japon yatırımcılar carry pozisyonlarını artırmaya başladı. Ama Türk Lirası yerine Meksika Pezosu’nun daha fazla ilgili çektiği görülüyor.

Asgari ücret belli oldu. (Reuters-Arşiv)

‘Carry trade’, yatırımcıların düşük faiz getirisi olan ülkelerin para birimleri cinsiden borçlanıp yüksek getirili gelişmekte olan ülke (EM) para birimlerine yatırdıkları işlemlere deniyor. Bu işlemlerde, düşük faizli ülkeden borçlanarak, yüksek faizli ülkeye yatırımla kar hedefleniyor.

Doların yükselmesiyle gelişen ülke para birimleri için carry trade cazibesi de gerilemişti.

Ama küresel faiz oranlarının tepe seviyelerine yaklaştığına dair sinyallerin artması, yatırımcıların ilgisinin canlanmasına neden oldu.

Bloomberg’in ‘EM-8 Carry Trade’ endeksi, yılbaşından bu yana yükselişte.

Endeksin izlediği para birimleri arasında Türk Lirası ve Brezilya Reali, Meksika Pezosu, Hint Rupisi, Endonezya Rupisi, Güney Afrika Randı, Macar Forinti ve Polonya Zlotisi var. Uzmanlar belirsizlik nedeniyle TL’yi önermiyordu.

Seçim sonrası ekonomi yönetiminin belli olmasıyla Societe Generale, üç aylık dönemde carry pozisyonlarında yüzde 10 kar hedefiyle dolar/TL’de kısa pozisyon açılmasını önermişti.

Ama ekonomide beklenen hamlelerin gelmemesi, TL’ye carry trade hamlelerinin yönelmesini engelledi.

Dünyada faiz artıran diğer ülkelere yönelen Japon yatırımcı, TL’yi radarı dışında bıraktı. Temmuzda neredeyse 100 milyar yenlik atakla Meksika Pezosu, Japon yatırımcının favori adresi oldu.