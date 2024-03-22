Akşam Postası / 22 Mart 2024

Yargı, Çiller’in imar planına ikinci kez ‘Dur’ dedi

Eski Başbakan Tansu Çiller’e ait Kilyos’taki denize sıfır arazi için getirilen ve yapılaşmayı üç kat artıran imar kararları, yine mahkemeden geri döndü.

Taşıt kredisinde taksit sınırları değişti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) taşıt kredilerine ilişkin sınırları değiştirdi. Karara göre, nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin lira ve altında olan taşıtlarda kullandırılan krediler 48 ay, nihai fatura değeri 4 milyon liranın üzerinde olup 5 milyon lirayı geçmeyen taşıtlarda kullandırılan krediler de 12 ay olarak belirlendi.

Türkiye HPV aşısı için zaman kaybediyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER), Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD), HPV aşısını b137 ülkenin ulusal bağışıklama programına aldığını hatırlatarak ‘Türkiye’nin de daha fazla zaman kaybetmemesi gerektiğini’ söyledi.

Fenerbahçe’den AKP’nin Trabzon adayı hakkında suç duyurusu

Fenerbahçe, Ortahisar belediye başkanı ve Trabzon büyükşehir belediye başkan adayı Ahmet Metin Genç hakkında suç duyurusunda bulundu.

Goldman Sachs: MB’nin faiz artırımı tek seferlik

ABD’nin en ünlü yatırım bankalarından olan Goldman Sachs, Merkez Bankası’nın (MB) 500 baz puanlık faiz artırımının tek seferlik olduğunu, bir faiz artırım döngüsünün başlangıcı olmadığını söyledi.

Rusya ve Çin yetersiz bulduğu ABD’nin Gazze hamlesini veto etti

Rusya ve Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK), ABD’nin Gazze’de ateşkesi rehinelerin bırakılmasıyla ilişkilendirip diplomasiyi destekleme çağrısıyla yetinen karar tasarısını veto etti.

Almanya’da mariuhana yasallaştı

Almanya’da mariuhana kullanımı ve kenevir ekimini kısmen yasallaştıran yasa Federal Meclis’in ardından Federal Eyalet Temsilcileri Meclisi’nden de geçti.