Rusya ve Çin yetersiz bulduğu ABD’nin Gazze hamlesini veto etti

Rusya ve Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK), ABD’nin Gazze’de ateşkesi rehinelerin bırakılmasıyla ilişkilendirip diplomasiyi destekleme çağrısıyla yetinen karar tasarısını veto etti.

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30 binin üzerinde kişinin can verdiği ve açlıktan çocukların öldüğü Gazze için toplumsal baskı artınca Amerikan yönetiminden bu ateşkes hamlesi gelmişti.

15 üyeli BMGK’de ABD’nin Gazze’ye ilişkin sunduğu karar tasarısı oylamaya sunuldu.

Tasarı, BMGK’nın iki daimi üyesi Rusya ve Çin tarafından veto edildi.

ABD’nin 20 Şubat’ta müzakerelere açtığı karar tasarısının son hali, Gazze’de ateşkesi rehinelerin bırakılmasıyla ilişkilendirip diplomasiyi destekleme çağrısıyla yetinmişti.

Rusya ve Çin’in kararı yetersiz bulduğu için veto ettiği belirtildi.

Gazze’ye ilişkin 7 Ekim 2023’ten sonra BMGK’ae bugün yapılanla birlikte 9 karar tasarısı oylamaya sunuldu.

Şimdiye kadar sadece iki tasarı kabul edilse de bunlarda ateşkes çağrısı yapılmadı.