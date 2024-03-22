Fenerbahçe’den AKP’nin Trabzon adayı hakkında suç duyurusu

Fenerbahçe, Ortahisar belediye başkanı ve Trabzon büyükşehir belediye başkan adayı Ahmet Metin Genç hakkında suç duyurusunda bulundu.

Trabzonspor taraftarının sahayı bastığı Fenerbahçe maçı dolaysıyla düzenlenen basın toplantısına AKP’li belediye başkanı adayı Genç şunları demişti: “3 Temmuz 2011’den sonra Fenerbahçe’yi 1’inci Lig’e düşürmeye gidiyorum diyen de sendin. Ses kaydı bizde. Ama yapamazsınız bunu. Şov yapıyorsun. Başka bir şey yapmıyorsun. Olağanüstü genel kurulda başınızın 3 Temmuz’dan sonra beladan kurtulmadığını söylüyorsun. Hak yediğinizi göreceksiniz orada. Haksızca çaldığınız kupayı değerlendireceksiniz. UEFA’nın sitesinde hala Fenerbahçe ve Beşiktaş şikeci kulüp olarak güncel şekilde duruyorken fütursuzca, utanmadan 2011’in Süper Kupası’nı oynamaya çalışıyorsunuz. Siz bizim aklımızla dalga mı geçiyorsunuz?”

Fenerbahçe bu ifadelerden sonra Genç hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fenerbahçe‘nin açıklaması şöyle:

* Trabzonspor’un düzenlediği basın toplantısında Ortahisar Belediye Başkanı ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç açıklamaları ile infial yaratmıştır.

* Futbol üzerinden oy devşirmeye çalışarak siyasi rekabette kendisine avantaj sağlamaya çalışan Ahmet Metin Genç, Türkiye’nin en köklü camialarından ikisini hedef alarak, kazanmak için her yolun mübah olduğu bir anlayışla hareket etmiştir.

* Türkiye Cumhuriyeti Devleti mahkemelerinin verdikleri kararları hiçe sayan bu anlayışı ile tehlikeli bir oyunun parçası olmakta ve açık bir şekilde FETÖ kumpası olan 3 Temmuz davamızla ilgili terör örgütünün argümanlarını kullanmaktadır.

* Halkı kutuplaştıran ifadelerin sahibi siyasetçiye hatırlatmak isteriz ki;

Argümanlarını kullandığı terör örgütü, milli değerlerimizi hedef alan sayısız kumpası ülkemize yaşatmış, 17-25 Aralık operasyonları, 15 Temmuz darbe girişimleri ile öncelikle devletimizin varlığına ve birliğine kast etmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ailesini hedef almıştır.

* Bahsi geçen siyasetçinin açıklamaları hem 6222 sayılı Kanun hem de Türk Ceza Kanunu (TCK) açısından suç teşkil etmektedir.

* Açıklamalar, aynı zamanda FIFA tarafından düzenlenen etik kurallara da aykırılık teşkil etmektedir.

* Bu aykırılıklar çerçevesinde, konunun FIFA’nın gündemine gelmesi durumunda Türkiye Futbol Federasyonu’nun daha önceki emsal kararlarda göz önüne alındığında, ağır cezalarla karşı karşıya kalma riski yüksektir.

* Tüm bunların ötesinde, gerçekleşen bu basın toplantısı Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bugüne kadar dile getirdiğimiz siyaset-futbol ilişkisindeki çarpıklığın en net göstergesi olmuştur.

* Spor camiasının her zaman siyaset üstü bir noktada olması gerektiğini defalarca ifade etmeye çalıştık. Bu konudaki duruşumuzdan asla taviz vermemekle beraber, aynı hassasiyeti siyasetçilerin de göstermesi gerektiğine inanıyoruz.

* Fenerbahçe Spor Kulübü olarak hakkımızda haddini aşan ifadelerle beyanatlar veren Ahmet Metin Genç hakkında gerekli suç duyurularında bulunulmuştur.

Ne olmuştu?

Süper Lig’in 30’uncu haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe’yi ağırladı. Sarı-Lacivertli ekip, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. Bordo mavililer beraberliği yakalasa da Fenerbahçe bir gol daha atarak maçı 3-2 kazandı.

Maç boyunca tribünlerden yüzlerce su şisesi, onlarca meşale, bozuk para ve çakmak atıldı. Bazıları Fenerbahçeli futbolculara isabet etti.

Bir meşale ceza sahasına düştü, biri de yan hakemin kafasını sıyırdı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın kafasına ve omzuna da bozuk para ve su şişesi geldi.

Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakoviç’in çenesine bozuk para isabet etti. Livakoviç’in kanayan çenesine pansuman yapıldı.

Müsabaka bitti saldırı başladı

Fenerbahçeli futbolcular maç bitince orta sahada sevinirken Trabzonspor taraftarı sahaya inerek futbolculara doğru koştu. Ortalık karışırken güvenlik güçleri taraftarları etkisiz hale getirmekte yetersiz kaldı.

Osayi Bright-Samuel başta olmak üzere bazı Fenerbahçeli futbolcular saldırganlara karşılık verdi. Trabzonspor teknik ekibinden Egemen Korkmaz dahil bazı görevliler de saldırıya katıldı.

Sahaya yüzlerce taraftarın inmesi üzerine Fenerbahçeliler kendini zorlukla içeri atabildi. Soyunma odasına doğru koşarken bir saldırgan Livakoviç’in yüzüne yumruk attı.

İçişleri soruşturma başlatırken Türkiye Futbol Federasyonu da gerekli cezaların verileceğini duyurdu.