Trabzonspor başkanından tehdit: Hesabı tek tek sorulacak

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, taraftarın sahayı bastığı Fenerbahçe maçı dolayısıyla ceza almayı hak ettiklerini belirtirken tehditler savurmaya ihmal etmedi.

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‘Hesabı tek tek sorulacak’

Doğan basın toplantısında şunları söyledi.

*Türkiye’de hiç kimse, hiçbir camia, hiçbir kurum, hiçbir basın bu güzide şehrimizin şerefli taraftarları hakkında bugüne kadar konuştuklarının hesabını bize verecekler. Bu konuşulanlar ve bu davranış şekli, Trabzonspor camiası tarafından asla unutulmayacak ve hesabı tek tek sorulacak.

*Ali (Koç) Bey’le biz maçtan önce de konuştuk. Dediğim gibi bizim Fenerbahçe yönetim kuruluyla aramızda hiçbir sıkıntı yoktur.

‘Kralını yaparız ama işler böyle yürümüyor’

*Sahada ne olursa olsun, seyircimiz ne kadar davasında haklı olursa olsun ki haklıdır, hiçbir şekilde sahanın içerisine müdahale olmaması gerekiyordu. Sahada bunların yapılması Trabzonspor yönetim kurulu tarafından da kabul edilmemektedir. Trabzon camiası da kabul etmemelidir. Biz böyle yaparak haklı davamızda da haksız oluyoruz. Sahaya inmekle, sahada birine bir şey yapmakla bir şey yapılıyorsa inanın bunu da yaparız yani, kralını yaparız. Ama işler böyle yürümüyor. Bu işlerin bize zarar getirmekten başka bir şeyi yoktur.

‘Şerefsizce saldırı’

*Trabzonspor, cezasında olan olaylardan dolayı cezayı hak etmiştir, ceza alması gerekir ama adalet herkes için adaletli olacak. Sahaya giren yanlıştır ama bugüne kadar Türkiye’de sahaya birçok yerde su atıldı, sahaya binlerce taraftarın girdiği yerler oldu, stadların yakıldığı yerler oldu, polis arabaları yakıldı, bunları unutmamak lazım ama Türkiye’de ilk defa bir şey oldu. Sahaya giren bir taraftar, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmişken şerefsizce bir saldırıya uğradı. Yerde yatan adamın kafasına vurmak delikanlılığa da sığmaz adamlığa da sığmaz.

*Taraftarlarımızdan birinin tutuklandığını öğrendik. Merak ediyorum, Türkiye’nin neresinde, hangi şehrinde sahaya giren biri herhangi bir darp olayına girmediği halde tutuklanmıştır? Bunun neresinde adalet var?

Ertuğrul Doğan: Bu konuşulanlar ve bu davranış şekli, Trabzonspor camiası tarafından asla unutulmayacak ve hesabı tek tek sorulacakhttps://t.co/OG9GuMZlFU pic.twitter.com/WvxjEiHqhx — Diken (@DikenComTr) March 20, 2024

Ne olmuştu?

Süper Lig’in 30’uncu haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe’yi ağırladı. Sarı-Lacivertli ekip, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. Bordo mavililer beraberliği yakalasa da Fenerbahçe bir gol daha atarak maçı 3-2 kazandı.

Maç boyunca tribünlerden yüzlerce su şisesi, onlarca meşale, bozuk para ve çakmak atıldı. Bazıları Fenerbahçeli futbolculara isabet etti.

Bir meşale ceza sahasına düştü, biri de yan hakemin kafasını sıyırdı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın kafasına ve omzuna da bozuk para ve su şişesi geldi.

Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakoviç’in çenesine bozuk para isabet etti. Livakoviç’in kanayan çenesine pansuman yapıldı.

Müsabaka bitti saldırı başladı

Fenerbahçeli futbolcular maç bitince orta sahada sevinirken Trabzonspor taraftarı sahaya inerek futbolculara doğru koştu. Ortalık karışırken güvenlik güçleri taraftarları etkisiz hale getirmekte yetersiz kaldı.

Osayi Bright-Samuel başta olmak üzere bazı Fenerbahçeli futbolcular saldırganlara karşılık verdi. Trabzonspor teknik ekibinden Egemen Korkmaz dahil bazı görevliler de saldırıya katıldı.

Sahaya yüzlerce taraftarın inmesi üzerine Fenerbahçeliler kendini zorlukla içeri atabildi. Soyunma odasına doğru koşarken bir saldırgan Livakoviç’in yüzüne yumruk attı.

İçişleri soruşturma başlatırken Türkiye Futbol Federasyonu da gerekli cezaların verileceğini duyurdu.