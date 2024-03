Keyifli bir hafta için etkinlik rehberi

İstanbul’da 22-29 Mart haftası yine etkinliklerle dolu.

Her yaştan İstanbullu için keyifli bir hafta geçirebileceği etkinlikleri derledik.

Konserler

1. Mabel Matiz

Türkçe pop müziğin en sevilen isimlerinden Mabel Matiz sahnede. Biletler burada.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 22 Mart 2024, 21:00

2. Date Night with Tuğrul Tülek

‘Tuğrul Tülek ile Date Night Şarkıları’ oyuncu, yönetmen ve müzisyen olarak sanat dünyasında farklı disiplinlerdeki performanslarıyla tanınan Tuğrul Tülek’in yeni sahne projesi. İlk date’inizde nereye gideceğinizi bilmiyor musunuz? Ya da yıllardır birlikte olduğunuz, eşiniz, partneriniz, sevgilinize sürpriz bir gece mi hediye etmek istediniz? Yahut “Deytle meytle işim olmaz sadece eğlenmek istiyorum” mu diyorsunuz? O zaman sizi ‘Date Night Şarkıları’ gecesine alalım. Biletler burada.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 23 Mart 2024, 21:00

3. Cem Adrian

Eşsiz sesiyle Cem Adrian, İstanbullu müzikseverlerle buluşuyor. Biletler burada.

Yer: Bostancı Gösteri Merkezi

Tarih: 23 Mart 2024, 21:00

4. Fazıl Say & Nicolas Altstaedt

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say ve sayısız ödüle layık görülen çellist Nicolas Altstaedt’le birlikte. Biletler burada.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 29 Mart 2024, 21:00

5. Amaro Freitas

Brezilya’nın kuzeydoğusundaki kıyı şehri Recife’den gelen piyanist Amaro Freitas hem Dünya Piyano Günü’nü kutlayacak hem de yeni albümü Y’Y’yi müzikseverlere tanıtacak. Biletler burada.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 29 Mart 2024, 21:00

Tiyatrolar

1. Evlilikten Sahneler

“İki insan bir ömür bir arada yaşayabilir mi”, “Aile nedir”, “Şefkat nedir”, “Aşk nedir, ne değildir” sorularına yanıt arayan Ingmar Bergman’ın kült filminden Kayhan Berkin tarafından tiyatroya uyarlandı. Ece Dizdar, Öner Erkan, Kayhan Berkin, Pınar Göktaş ve Naz Buhşem oynuyor. Biletler burada.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 22 Mart 2024, 20:30

2. (Karşınızda) Yalnız Kadın

Bir kadın evde tek başınadır ve her şey yolundaymış gibi gözükür. Ev işlerini yapar, müzik dinler, eğlenir. Fakat tüm bunlar olurken evin içinde ve dışında sürüp giden ataerkil sistemin kurbanı haline gelmiştir. Bu sistem onun potansiyelini ortaya koymasının önüne her gün başka bir engel çıkarırken, hayatını sürdürebilmek için bu dünyanın kendine biçtiği role ayak uydurmak zorunda kalır. Aşk, hayat ve sevgi dolu olan bu kadın, evin içinde sıkışıp kaldığı dünyasını zaman zaman kendine özgü bir mizahla anlatırken, kimi zaman da her gün ayağına dolanan bu sistemin gerçeklerinin ne kadar sert olduğunu gözler önüne serer. Biletler burada.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 25 Mart 2024, 20:30

3. Kel Diva

Eugène Ionesco’nun, eşsiz kaleminden çıkan soyutlama ve absürdizmin kusursuz harmanı. Biletler burada.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 25 Mart 2024, 20:30

4. Aşık Shakespeare

En iyi film dahil yedi dalda Oscar kazanan kült film Aşık Shakespeare (Shakespeare in Love) Türkiye’de ilk defa tiyatro sahnesinde. Başrollerde Uraz Kaygılaroğlu (William Shakespeare) ve Nezaket Erden (Viola) var. Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortak yapımı Aşık Shakespeare sıradışı rejisiyle sezon boyunca izlenebilecek. Biletler burada.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 27 Mart 2024, 20:30

5. Eksik

Aksel Bonfil’in kaleme alıp yönettiği oyunda Levent Can, Hande Doğandemir ve Erdem Kaynarca rol alıyor. Biletler burada.

Yer: Fişekhane Ana Sahne

Tarih: 28 Mart 2024, 20:30

Stand up

GirlzNightOut Stand Up Gecesi

Altı kadın komedyen, Merve Polat’ın moderatörlüğünde sahneye çıkıyor; kah düşündürüyor, kah güldürüyor. Kadın, erkek, çoluk-çocuk, genç-yaşlı herkese… Biletler. burada.

Yer: BKM Mutfak Comedy Club

Tarih: 22 Mart 2024, 20:00

Workshop

1. Dünya Mutfağı Tapas Workshop

İspanya mutfağına özgü meze, aperatif ve atıştırmalıkları bir tabakta buluşturan lezzetin adı tapas; akşam yemeğine kadar bekleyemeyenlerin hayır diyemeyeceği lezzetleri bizlere getiriyor. Damakta flamenko etkisi yaratacak lezzetli atıştırmalıkların yapımını öğreneceğiniz bu atölyeyle artık ara öğünleri atlamakta zorlanacaksınız. Biletler burada.

Yer: Cooking Class Academy

Tarih: 23 Mart 2024, 11:00

2. Tacoroll ile Taco Workshop

Meksika mutfağının Türkiye’deki en iyi temsilcilerinden Tacoroll’ün Executive Chef’i Doruk Topçuoğlu ile en değerli tüyolar ve tariflerle benzersiz Tacolar hazırlayın. Atölye, yaklaşık iki saat. Biletler burada.

Yer: Vertical

Tarih: 28 Mart 2024, 20:00

Çocuklar için

1. Sevimli Kahramanlar Hayal Adası’nda

Sevimli kahramanlarımız bu kez Hayal Adası’nda… Maşa, Koca Ayı, Elsa, Olaf, Bilge Şirin Baba’nın kılavuzluğunda hayata dair yepyeni bilgiler öğrenirken eğlenceli bir macera yaşıyorlar. Hayal Adası, hayallerin gerçek olduğu, birçok hayal kahramanın birlikte kardeşçe yaşadığı; kötülere ve kötülüğe karşı iyilerin ve iyiliğin hep kazandığı bir dünya… Farklı coğrafyalardan, farklı zaman dilimlerinden, farklı gelenek ve yaşam biçimlerinden gelen kahramanlarımızı bir araya getiren bu hikayede gerçek iyiliğin ne olup ne olmadığını sorgularken sarsılmaz dostlukların önemini, farklılıklarımızla bir arada yaşamanın erdemini ve güzelliğini, mutluluğa ulaşmanın yollarını da keşfedeceksiniz. Bu eğlenceli macera hiç aklınızdan çıkmayacak. Biletler burada.

Yer: Kadıköy Eğitim Sahnesi

Tarih: 24 Mart 2024, 14:00- 16:00- 18:00

2. Babyconcerts ile Mevsimler; İlkbahar

Bu konserde küçük sanatseverler W.A.Mozart, G.Rossini, J.Strauss gibi dünyaca ünlü bestecilerin eserlerini bir ilkbahar masalı eşliğinde dinleyecek. Vivaldi’nin Dört Mevsim’inden parçalar çalınacak programda minikler gerçek bir balerinle de yakından tanışacaklar. Biletler burada.

Yer: Yeldeğirmeni Sanat Kadıköy Belediyesi

Tarih: 24 Mart 2024, 12:00 – 14:00